وقال المجنون إسحق





ونهذي….

وفي هـذيـان الأسبوع الماضي نقول إن الحلو . وسلفاكير . وجبال النوبة يتجهون إلى إلتهام جزء من كردفان، وأبيي…. وأبيي هي الهدف

وفي هذيان الأسبوع هذا نقول…

الحـلـو الأسبوع الماضي في إثيوبيا . يحدِّث عن الإنفصال…

والحلو. الأسبوع هذا في كاودا يقول

نعمل لجنوب جديد

(يعني الانفصال)

قال ؛؛ قوس الفونج. / أبيي/ حدود إثيوبيا/ جبال النوبة… هي دولتنا… بعد الانفصال

والانفصال ليس بالأماني….

وللانفصال الإعداد يتكامل

وإثيوبيا تهدئ القتال في منطقة التقراي والأنقسنا والأرومو. حتى تتفرغ لدعم الحلو. في هجومه القادم..

وإثيوبيا تقدِّم من الأسلحة. / وحتى الطيران/ ما يكفي والجنوب… سلفاكير… يقدِّم الدعم (والكتائب. تسعة وعشرة التي هي من جيش الحلو. .. ما زالت تتلقى المرتبات من سلفا…

وإثيوبيا تجد أن مشروع أنبوب النفط شيء لا يقوم إلا عبر الحلو. وإثيوبيا. لهذا هي من يقود الحلو. وحربه ضد السودان الشمالي

…………

والطبول تبدأ

والحلو في آخر خطاب له يقول

:: فترنا من…. سيد. وعبد

ومن يسأل عن السيادة. والعبودية. اين هما، هو شخص لا يفقه حرفاً. من لغة الأحداث.. الآن

…………..

والشمال… يقاوم

ومـن مـقـاومـة الـشـمـال أن من ينظر إلى ما تفعله المؤامرة. ويصرخ محذِّرا. تعتقله السلطة….

وفي الشمال…. الحركات المسلحة ترفض التخلي عن السلاح..

.. وعن بقاء جيوشها. جيوشاً..

وتحت السلاح والسلطة. الحركات تتمدد

وأراض وبيوت. وأسواق المدن و الضواحي. تذهب إليها..

والأمر ليس حاجة الحركات هذه للبيوت…. الأمر هو. أسلوب يتبع خطة محددة

وخطوة. بعدها خطوة

فالحركات ظلت تقاتل في الخلاء

ثم دخول المدن

ثم. سلطات تجعلها الجهات المسلَّحة الوحيدة في العالم التي هي جيش غير جيش الدولة

ثم لها مزايا اتفاق جوبا

وميزانية. ليست لإقليم آخر

ومزايا في الجامعات ليست لإقليم آخر

وسلطة. تحت اسم أنها حركة مسلحة

و…الآن. الزحف على كل شيء

حتى إذا شعر الناس بخطورة ما يجري. وقام واحد منهم يصرخ…. اعتقلته السلطة. لأنه يهدد الأمن…

يهدد الأمن… يهدد الأمن

إسحق أحمد فضل الله

آخر_الليل

الخميس/١٧/نوفمبر/٢٠٢٢