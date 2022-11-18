تمويل خليجي بـ(15) مليار دولار لإنشاء خط سكة حديد يربط السودان بتشاد





وقع امس بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على اتفاقية انشاء خط سكة حديد بورتسودان -أدري مع الحدود الغربية للدولة التشادية ، بتمويل بمبلغ ١٥ مليار دولار من قبل شركة الخليج للبترول.

وقال وزير المالية د. جبريل إبراهيم، ان اتفاق انشاء خط سكة حديد ، “حديث و معياري سريع” ، يربط الميناء الرئيسي للبلاد بآخر نقطة في المنطقة الغربية، واضاف: الخط يخدم دول الجوار منها تشاد وإفريفيا الوسطى وجنوب السودان واثيوبيا ، مبينا ان دراسة المشروع الأولية بتكلفة قدرها ١٥مليار دولار، لافتا الى ان المشروع يحرك كل الطاقات الاقتصادية في البلاد، من مصانع الحديد والاسمنت.و مصانع الخدمات ويخلق عددا من الوظائف، إلى جانب العمل التجاري والصناعي في القطاعات المختلفة وتحريك الاقتصاد القومي بصورة كبيرة ويربط السودان بدول الجوار والموانئ السودانية بالقارة الإفريقية، مشددًا على أن السودان ستكون له فوائد كبرى، من هذا المشروع وخاصة الاجيال القادمة، وذكر ان هذا المشروع ياتي في اطار سعي الدولة لارساء البنى التحتية بنظام البوت ونقل الملكية، وانشاء المشروعات الاخرى بنفس النظام، موجها كل الاطراف وكل المؤسسات والوحدات الحكومية، ان تتعاون مع الشركة لتنفيذ المشروع وتحقيق المنفعة الكبيرة للبلاد والمنطقة.

واوضح وزير النقل هشام ابوزيد، انه اكتمل توقيع اتفاقية انشاء خط سكة حديد بورتسودان -ادري بطول 2467 كيلو متر ، وهذا المشروع بدأ العمل عليه منذ ما يزيد من عام ونصف، في كل الاجراءات المتعلقة بطرح العطاء وفرز عمليات الشراء والتعاقد وخاص،وفق قانون الشراكة مع القطاع الخاص لسنة 2021م،و الذي نص على تشكيل اللجنة للمشروع والخطوات التنفيذية، منوها الى ان اللجنة أكملت عملها في (٧) شهور، وان المشروع يخدم (134) محطة، تتفاوت بين المدن والقرى والمحطات الخلوية ، مرورًا بالمناطق الحضرية والريفية .

واشار المهندس عبدالعزيز الديلمي رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للبترول، الى ان اتفاقية انشاء خط السكة الحديد من ميناء بورتسودان عبر البحر الاحمر الى الحدود الغربية للسودان في منطقة أدري مع الحدود التشادية، وقال إن هذا المشروع يتم تنفيذه بأفضل ؤأحدث التقنيات، المستخدمة في اوربا خاصة المانيا، ومن التكنولوجيا الصديقة للبيئة، موضحا ان المشروع يذلل الصعوبات اللوجستية في نقل البضائع والمواطنين، من المناطق المختلفة من مناطق الانتاج الى مناطق الاستهلاك ، مؤكدا التزام شركته بتنفيذ المشروع في الزمن المحدد ، وذلك لخدمة اهل السودان ودول الجوار الافريقي .

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