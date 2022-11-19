رسمياً.. باكستان تسمح بالإخصاء الكيميائي عقوبة ضد الرجل الذي يرتكب جريمة اغتصاب





أعلنت باكستان سن قانوناً جديداً، يسمح بالإخصاء الكيميائي كعقوبة ضد الرجل الذي يقوم بجريمة اغتصاب.

ووافق البرلمان الباكستاني، على قانون الإخصاء الكيميائي يوم الأربعاء الماضي، ودخل حيز التنفيذ منذ أمس الخميس، بحسب التصريحات التي أدلى بها، المسؤول الحكومي وقار حسين.

ويتم الإخصاء الكيميائي للرجل الذي يرتكب جريمة اغتصاب، عن طريق استخدام الأدوية، ويطبق هذا القانون في بولندا وكوريا الجنوبية، والتشيك وبعض الولايات الأمريكية.

الجدير بالذكر أنه أقل من 3% من المغتصبين أدينوا في محاكم في باكستان.

صحيفة المرصد