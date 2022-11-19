



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2022م

صحيفة السوداني

برمة: العسكريون يبحثون عن ضمانات من المدنيين قبل تسليم السلطة

الجيش الإثيوبي يعلن مقتل 130 ألفًا من جنوده خلال 60 يومًا

فتح باب التقديم للقبول بالجامعات على النفقة الخاصة بالإثنين

الآلية الثلاثية: مفتاح التسوية يرتكز على توافق”أصحاب المصلحة”

صحيفة الانتباهة

الشعبي: نحن حزب أكبر من الحرية والتغيير وحديث”جعفر حسن” غير محترم

مناوي: بعض أطراف سلام جوبا يرجفون من ضياع مواقعهم

المفوّض السامي: سأعمل للتشجيع على إلغاء عقوبة الإعدام

تركيا تدرب عناصر بالشرطة للتعامل مع أحداث الشغب

مشاورات بين الحرية والتغيير وقوى سياسية للتوافق على الاتّفاق الإطاري

صحيفة الحراك السياسي

القبض على ملاك وكالات سفر متورّطين في بيع سودانيين كـ”مرتزقة”

اكتمال الضخّ التجريبي لخطّ البترول الناقل بورتسودان ـ حلايب

إعلان موعد القبول على النفقة الخاصة بالجامعات الحكومية

مفوض حقوق الإنسان: سأعمل للتشجيع على إلغاء عقوبة الإعدام

مصرع 6 أشخاص في حادث مروري بطريق التحديّ

باج نيوز