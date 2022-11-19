معتصم محمود يكتب : دراويش الشمال وشواكيش السودان!!
🟢 في (1921) تاسس الإسماعيلي المصري باسم نادي النهضة.
▫️في (1929) تحول النهضه إلى الإسماعيلي بحسب رغبة الملك فاروق الذي اشترط تحويل اسم النادي لاسم جده (إسماعيل باشا) حتى يدعم الفريق.
▫️في الستينات اطلق نجيب المستكاوي كبير النقاد اسم (الدراويش) على الإسماعيلي، ذلك أن نحو نصف تشكيلة الفريق كانت تحمل اسم درويش.
▫️حسن درويش، أمير درويش، ميمي درويش، ايمن درويش ومصطفى درويش.
▫️حالة الإسماعيلي تماثل راهن المريخ.
▫️حمل الجاكومي الشاكوش واقتحم بوابة الإستاد، وقبله كان المشجع المريخي الكبير نصر الدين أبو شاكوش يحمل الشاكوش شعاراً.
▫️الشاكوش بات في المريخ شعار الإدارة وأيقونة المشجعين.
▫️لقب (الشواكيش) بات مناسباً للمريخ وفقاً للراهن الماثل.
▫️ليس في لقب الشواكيش ما يعيب، فالشاكوش رمز العمال وأيقونة الطبقة العاملة.
▫️الشواكيش أفضل من (الشياطين الحمر) لاعتبارات دينية ونفسية.
▫️أفضل كذلك من (الزناطير) ذلك اللقب الكريه الذي أطلقه الجمهور التونسي على المريخ.
▫️قلوبنا مع المريخ ليتجاوز الراهن الحالي، راهن الشواكيش.
▫️المشاكل الإدارية في المريخ استطالت ودخلت عامها الخامس.
▫️لجنة الاستئنافات المريخية حلت لجنة الانتخابات وعهدت بالأمر للاتحاد العام، تلك بداية تصحيح المسار.
▫️كثير شبهات حامت حول لجنة الانتخابات، لا سيّما في تعيين لجنة أبو جيبين.
▫️رئيس الاتحاد مريخي الهوى وعليه الجلوس مع كبار المريخ للخروج من هذه الأزمة التي استطالت.
▫️الرأي عندي أن الحل عند سوداكال.
▫️موافقة سوداكال تعني ضمان عدم الشكاوى المحلية والخارجية.
▫️العرضة جنوب، الوضع ملغوم.
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▫️ ذهبت سيكافا ولم يبق منها غير آية آفرو!!
▫️بطولة كااااااملة أبرز ما فيها راقصة إعلان!!
▫️لم يتحدّث أحدٌ عن لاعب مبرز أو منتخب يلفت الأنظار أو نحو ذلك.
▫️تمخض جبل سيكافا عن فأراً وفي الفئران أنثى.
▫️أنثى الفأر تسمى فرنب.
▫️ذهبت سيكافا وتركت عديد الاتهامات حول الملف المالي.
▫️اتهامات فاقت تلك التي حدثت خلال بطولة الشان (2011) التي استضافها السودان.
▫️بعض المتورطين في تلك النسخة من شان ظهروا مجدداً في سيكافا الأخيرة!!
▫️تجار بطولات وكده!!
▫️وجود مجرمين يعني وجود جريمة.
▫️الإعلام قدم عديد الإضاءات عن التجاوزات المالية بسيكافا ولا أحد يرد!!
▫️ الزميل علي يس تحديداً كتب وبالأرقام التجاوزات المالية.
▫️المنسق الإعلامي دافع عن الاتحاد أو بالأحرى عن نفسه وكان دفاعه مؤكداً للتجاوزات لا نفياً لها.
▫️عاطف السيد ذكّرني بمدافع ماسورة يحرز في شباك فريقه.
▫️على ذات المنوال كان المنسق الإعلامي وهو يدافع عن اتحاده في تلك الحلقة الإذاعية.
▫️ اتهامات الصحفي المميز يس، أكدها عاطف.
▫️نيران صديقة وكده.
▫️أحسن الأمين العام للاتحاد وهو يمنع المنسق من الظهور الإعلامي.
▫️ظهور المنسق خصمٌ على الاتحاد.
▫️مجدي حمى الاتحاد من النيران الصديقة.
▫️كلو منك يا يس.
صحيفة الصيحة