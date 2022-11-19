معتصم محمود يكتب : دراويش الشمال وشواكيش السودان!!





🟢 في (1921) تاسس الإسماعيلي المصري باسم نادي النهضة.

▫️في (1929) تحول النهضه إلى الإسماعيلي بحسب رغبة الملك فاروق الذي اشترط تحويل اسم النادي لاسم جده (إسماعيل باشا) حتى يدعم الفريق.

▫️في الستينات اطلق نجيب المستكاوي كبير النقاد اسم (الدراويش) على الإسماعيلي، ذلك أن نحو نصف تشكيلة الفريق كانت تحمل اسم درويش.

▫️حسن درويش، أمير درويش، ميمي درويش، ايمن درويش ومصطفى درويش.

▫️حالة الإسماعيلي تماثل راهن المريخ.

▫️حمل الجاكومي الشاكوش واقتحم بوابة الإستاد، وقبله كان المشجع المريخي الكبير نصر الدين أبو شاكوش يحمل الشاكوش شعاراً.

▫️الشاكوش بات في المريخ شعار الإدارة وأيقونة المشجعين.

▫️لقب (الشواكيش) بات مناسباً للمريخ وفقاً للراهن الماثل.

▫️ليس في لقب الشواكيش ما يعيب، فالشاكوش رمز العمال وأيقونة الطبقة العاملة.

▫️الشواكيش أفضل من (الشياطين الحمر) لاعتبارات دينية ونفسية.

▫️أفضل كذلك من (الزناطير) ذلك اللقب الكريه الذي أطلقه الجمهور التونسي على المريخ.

▫️قلوبنا مع المريخ ليتجاوز الراهن الحالي، راهن الشواكيش.

▫️المشاكل الإدارية في المريخ استطالت ودخلت عامها الخامس.

▫️لجنة الاستئنافات المريخية حلت لجنة الانتخابات وعهدت بالأمر للاتحاد العام، تلك بداية تصحيح المسار.

▫️كثير شبهات حامت حول لجنة الانتخابات، لا سيّما في تعيين لجنة أبو جيبين.

▫️رئيس الاتحاد مريخي الهوى وعليه الجلوس مع كبار المريخ للخروج من هذه الأزمة التي استطالت.

▫️الرأي عندي أن الحل عند سوداكال.

▫️موافقة سوداكال تعني ضمان عدم الشكاوى المحلية والخارجية.

▫️العرضة جنوب، الوضع ملغوم.

💊 كبسولات

▫️ ذهبت سيكافا ولم يبق منها غير آية آفرو!!

▫️بطولة كااااااملة أبرز ما فيها راقصة إعلان!!

▫️لم يتحدّث أحدٌ عن لاعب مبرز أو منتخب يلفت الأنظار أو نحو ذلك.

▫️تمخض جبل سيكافا عن فأراً وفي الفئران أنثى.

▫️أنثى الفأر تسمى فرنب.

▫️ذهبت سيكافا وتركت عديد الاتهامات حول الملف المالي.

▫️اتهامات فاقت تلك التي حدثت خلال بطولة الشان (2011) التي استضافها السودان.

▫️بعض المتورطين في تلك النسخة من شان ظهروا مجدداً في سيكافا الأخيرة!!

▫️تجار بطولات وكده!!

▫️وجود مجرمين يعني وجود جريمة.

▫️الإعلام قدم عديد الإضاءات عن التجاوزات المالية بسيكافا ولا أحد يرد!!

▫️ الزميل علي يس تحديداً كتب وبالأرقام التجاوزات المالية.

▫️المنسق الإعلامي دافع عن الاتحاد أو بالأحرى عن نفسه وكان دفاعه مؤكداً للتجاوزات لا نفياً لها.

▫️عاطف السيد ذكّرني بمدافع ماسورة يحرز في شباك فريقه.

▫️على ذات المنوال كان المنسق الإعلامي وهو يدافع عن اتحاده في تلك الحلقة الإذاعية.

▫️ اتهامات الصحفي المميز يس، أكدها عاطف.

▫️نيران صديقة وكده.

▫️أحسن الأمين العام للاتحاد وهو يمنع المنسق من الظهور الإعلامي.

▫️ظهور المنسق خصمٌ على الاتحاد.

▫️مجدي حمى الاتحاد من النيران الصديقة.

▫️كلو منك يا يس.

صحيفة الصيحة