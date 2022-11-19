تفاصيل مقتل سورية ووالدتها على يد زوجها الأفغاني .. ومفاجأة بشأن دور شرطة بريطانيا في الجريمة





أوضح تقرير رسمي أن الشرطة البريطانية قد أخفقت بشكل كبير في منع جريمة قتل راحت ضحيتها سيدة سورية شابة مع والدتها، على يد زوجها الأفغاني في أواخر أغسطس من العام 2018.

وذكرت كبيرة الأطباء الشرعيين في برمنغهام، لويز هانت، أمس الجمعة، في شهادتها أمام المحكمة أن الأخطاء التي ارتكبتها الشرطة قد”ساهمت ماديًا” في وفاتهما، وفقا لما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وبحسب الشهادات فإن رنيم كانت تتحدث إلى الشرطة هاتفيا تطالبهم بحمايتها، قبل أن تصرخ “إنه هنا.. إنه هنا”، ولتكون آخر كلماتها قبل أن تلقى مصرعها.

وقالت خالة الضحية : “لقد قتلتا على يد طليق رنيم بعد تاريخ من العنف المنزلي والسيطرة القسرية والمطاردة.. والشرطة كانت على علم تام بكل شيء في ذلك الوقت”.

وتابعت: “شرطة ويست ميدلاندز خذلت خولة ورنيم.. كان لديهم الكثير من الفرص لإنقاذ حياتهم حتى النهاية.. لقد لقيتا حتفهما في نفس اللحظة التي كانا تتحدثان فيها إلى الطوارئ”.

وكانت محكمة “برمنغهام كراون” قد قضت بالسجن 32 عاماً بحق الأفغاني، جانباز تارين، الذي قتل طليقته، رنيم عودة (22 عاما) وأمها خولة السليم (49 عاما)، طعناً بالسكين في بلدة “سوليهل” وسط غرب إنكلترا.

صحيفة المرصد