دولة قطر الإسلامية – مونديال إسلامي





• مشاهد تبهرك وتجبرك علي أحترام هذه الدولة التي نشأت علي الخلق والتربية الدينية الإسلامية السمحاء ، دولة قطر التي تنظم مونديال كأس العالم هذا العام 2022 م بمجرد وصولك للمطار تنبهر بمشاهد وقيم ربما يجعل الأخرين في الترغيب في دخول الإسلام بسبب ، لافتات عند كل المداخل مكتوب عليها ” آيات من القرأن الكريم ” أحاديث نبوية شريفة ، باركود في كل مكان في السكن تمسح علي تلفونك تجد فيه تعريف بالأسلام والدين الإسلامي بكل لغات العالم ، في كل الملاعب مجهزة بالمصليات وأماكن للوضوء والصلاة ، في التاكس المتحرك عند فتح باب أي عربة تسمع تذكيرات ” سبحان الله والحمد لله والله أكبر ”

• هذا فقط يكفينا فخراً للافتخار بنسخة كأس العالم في الدول الإسلامية العربية التي تعبر عنا وترسل رسائل وقيم ومعاني التعريف والترغيب لغير المسلمين لعل الله يلين قلوبهم وتكون قطر سبباً في إسلامهم إختياراً ورغبة لا إجباراً

• بلغوا عني ولو آية الواجب التبليغ عن الله ، ولو آية ، ولو حديث واحد ، الذي يحفظ قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ، يبلغ ، يحفظ قوله جل وعلا ” حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين ” هكذا الذي هو يفهم يحفظ قوله تعالى ” وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ” يبلغ ..

• مشاهد تشرف كل مسلم وترغيب لغير المسلم ، في كل ركن عن سماحة الاسلام واحترام الاخرين والحث علي الخير والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم ، أحد مسئولي الكرة الانجليزي صرح قائلاً هذا اعظم شي سمعته ورايته في حياتي ، شكراً تميم بن حمد آل ثاني شكراً دولة قطر .. قطر تعبر عنا وتحمل رسالتنا وتمثلنا خير تمثيل .. قطر الخير والجمال ..

اللهم اعز الاسلام والمسلمين ، نحن قوم أعزَّنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزَّة في غيره أذلَّنا الله”

جمعة مباركة بذكر الله …

إبراهيم بقال سراج / قطر / الدوحة