عصابات إثيوبية تقتل 2 من الرعاة السُّودانيين بالفشقة الصغرى





قتلت عصابات الشفتة الإثيوبية، اثنين من الرعاة السُّودانيين “عبد الله عثمان 35 عاماً وحسن محمد علي 34 عاماً” وهما من قرية “تكلين”.

وقد أعاد مواطنو الشريط الحدودي، مُناشدتهم للقوات المسلحة بضرورة إقامة معسكر للقوات المسلحة في قرى “تكلين، ملايمو والحجار الزرق”، لأنها مناطق زراعة ورعي، وصارت هدفاً لنشاط عصابات الشفتة الإثيوبية وقطّاع الطرق.

كما ارتفعت مُعدّلات خطورة تهديدات الشفتة الإثيوبية المُتزامنة مع موسم الحصاد في المناطق “ما بين القلابات وحلة خاطر، وما بين سندس والجميزة، وما بين المشرع وأم توكل”.

كتب: عبد القادر الحيمي

صحيفة السوداني