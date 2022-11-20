



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

العدل والمساواة: إلغاء اتّفاقية سلام جوبا دعوة للحرب

عصابة مسلّحة تهاجم حيًا بالخرطوم وتطلق الرصاص على مواطنين

تسمية وفد التفاوض من المكوّن المدني

شحّ الإمداد المائي في مناطق بالخرطوم والهيئة تعتذر للمواطنين

القبض على مهدّد مساعد مستشار”حمدوك” السابق وزوجته بالقتل

الحراك السياسي

الأمة القومي: الاتّفاق الإطاري سيشمل”المقاومة” و”المهنيين”

الحرية والتغيير: قضايا العدالة وتفكيك النظام تحتاج إلى مزيدٍ من النقاش

عزوف غير مسبوق غن زراعة القمح بمشروع الجزيرة

اختطاف وتعذيب عضو بلجان المقاومة أمدرما

صحيفة السوداني

مقترح بتغيير اسم دستور المحامين إلى”الوثيقة الوطنية”

عودة مصفاة الخرطوم للعمل بطاقتها القصوى

المخابرات تتوصّل لمهدّدي أمجد فريد وزوجته بالقتل

الآلاف يتظاهرون بالخرطوم و”ندء السودان” تتوّعد بإسقاط الدستور والتسوية

باج نيوز