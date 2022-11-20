طه مدثر يكتب: تعجب معنا!!





(1) حكومة راشدة دخلت على عمنا قوقل وكتبت له حكومة عربية وأفريقية راشدة وحتى تاريخ اللحظة مازال عمنا قوقل يلف ويدور ولم تصل نتيجة البحث حتى ظنت أن قوقل أصبح مدافعا عن الحكام العرب والأفارقة. (2) عودة مستحيلة إن الشارع الثوري لن يستطيع كائن من كان ان يغير اتجاه سيره او يغير ويبدل أهدافه ومبادئه وشعارته الا أصحاب الشأن والشارع انفسهم فلا مسدس قائد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 (المعبأ) ولا تهديدات (الكيزان والمتكوزنين) باخراج مسيراتهم واضغانهم وأحقادهم وجنودهم المستترة فعلى هؤلاء وامثالهم أن يدركوا أن مصيرهم معلق بيد الله اولا ثم بيد الشارع الثوري ثانيا فهو صاحب الجلد والراس..فأحذروه وحافظوا على رؤوسكم قبل أن تطير وعليكم أن ترجعوا الى انفسكم وتحاسبوها على ما اقترفتموه خلال ثلاثة عقود من الزمان والبكاء على الماضي ربما يخفف عليكم قليل مما أصابكم من ثورة ديسمبر الظافرة..فأنتم لم يرسلكم الله لإرساء شريعته ودينه لذلك لن يرضى بكم الشارع الثوري حكاما لدنياه مرة أخرى.. (1) تعجب معنا عجبت من هؤلاء الذين يلقون على مسامعنا مرة كل ثلاثة ساعات ان السودان سلة غذاء العالم العربي بينما ذات السودان واحدى منظمات الأمم المتحدة وهى متظمة العون الإنساني تتحدث عن زيادة نسبة المحتاجين للعون الإنساني(إحدى عشر مليون مواطن يحتاجون للغذاء).والذى يتمثل فى القمح والذرة ثم انني أشد عحبا من قائد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 ، اي السيد البرهان وهو يدعو الآخرين للاستثمار الزراعي بالسودان والبرهان يعلم أنه لايوجد مستثمر أجنبي أو وطنى بالغ سن الرشد و الحكمة والعقل يمكن ان يستثمر في ظل سلطة انقلابية ،عاجزة عن اكمال نجاح الموسم الزراعى الصيفي السابق الذي اعترته كثير من العقبات بدءا من تأخر التمويل ، وارتفاع اسعار الجازولين وغالبية مدخلات الإنتاج بالاضافة إلى الصعوبات الطبيعية من امطار وسيول وفيضانات الا أن إرادة المزارعين كانت لها الغلبة ، واستطاعوا تجاوز كل ذلك واليوم يواجهون مصاعب جديدة.منها عدم وجود اسعار مجزية.والرسوم والجبايات المفروضة عليهم وغيرها بل وقد صرحت إدارة مشروع الجزيرة (القطاع الزراعي سيشهد أوضاعا مأساوية) واحد المزارعين يصف البنك الزراعي بأنه مؤسسة حكومية لتنفيذ السياسيات الصادرة من وزارة مالية السلطة الإنقلابية برئاسة جبريل ابراهيم..وهنا لا نريد أن ندعو لكل من يزعم أن السودان سلة غذاء العالم العربي.(الله يسل روحك)ولكن نقول له اتقى الله ولا تقل الا حقا وتبت يد أعداء الثورة ومن ساعدهم…..

صحيفة الجريدة