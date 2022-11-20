6 (شباب) يغتصبون فتاة سودانية وتصويرها وابتزازها





تنظر محكمة جنايات الجزيرة فى ملف قضية اغتصاب فتاة وابتزازها من قبل 6 شباب بعد قام احدهم بتصويرها وابتزازها بالصور ..

وتشير تفاصيل البلاغ حسب صحيفة الدار أن أحد المتهمين تقدم بطلب من ذوي الفتاة ليتزوجها إلا أنه تم رفضه، بيد أن المتهم راودته فكرة شيطانية فقام بالإرتباط بالفتاة عاطفيآ وتمكن من إستمالتها وذات يوم قام المتهم بتصويرها صور غير أخلاقية ومن ثم أصبح يبتزها بالصور واصبح يطلب منها ممارسة افعال فاضحة، واخطر المتهم معارفه بكل ذلك لممارسة الافعال الفاحشة مع الفتاة، إلا أن الفتاة ضاقت ذرعآ من كل هذه التهديدات وثارت غضبآ وتوجهت بتدوين بلاغ فى مواجهة المتهمين حيث تم القبض عليهم واخضعوا للتحريات وعقب إكتمال كافة التحقيقات أحيل ملف القضية الى النحكمة التى باشرت بسماع قضية الإتهام.

صحيفة الصيحة