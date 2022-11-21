



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

بدء المشاورات بين”العسكر” و”المدنيين” لاختيار رئيس الوزراء

وفاة وإصابة”333″ طفلاً بالكلازار في القضارف

السودان بالمركز 150 عالميًا بمؤشر”الرشوة”

الميرغني في الخرطوم اليوم

“4.893” طنًا من الذرة مساعدات إنسانية أمريكية للبلاد

صحيفة اليوم التالي

فولكر: نقترب من التسوية السياسية

مواجهات عنيفة وحرق مكتب للموارد المعدنية بالشمالية

فشل اجتماع وزاري طارئ لجل مشكلة التأمين الصحي

اتفاق بين جهازي المخابرات في السودان وإثيوبيا على مكافحة الإرهاب

افتتاح أكبر محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بالسودان

صحيفة الحراك السياسي

البعث: سنقف ضدّ”قحت” حال موافقتها على حصانة العسكر

لقاءات مرتقبة لقادة الحرية والتغيير بـ”الحلو وعبد الواحد”

وصول شحنة”ذرة” أمريكية لميناء بورتسودان

حملة تطعيم ضدّ السعر والقضاء على الكلاب الضالة بالخرطوم

وزير العدل: اتّجاه للتعديل في قانون ولوائح مجلس تنظيم مهنة القانون

باج نيوز