أصدقاء وأصحاب وجدي صالح يمارسون إنتهازية رخيصة لاطلاق سراحه !!





• ينسي أصدقاء وجدي وأقاربه أنّ صاحبهم كان يتلذذ بالتشهير بخصومه ومخالفيه الرأي ..وظلّ لعدة أشهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد .. وفي غمرة نشوته الكذوب بسراب السلطة والسطوة الزائل ، لم يدر بخلد وجدي أن الأيام ستدور دورتها وتكر كرّتها حتي استبان ضحي غد حصاد أعماله يوم وقع حبيساً في ذات المحابس والسجون التي رمي فيها أبرياء لاذنب ولا جريرة ..

• ليست شماتة ..ولكنها العظة والاعتبار ..وجدي صالح يشرب من ذات الكأس التي سقي منها خصومه تشفياً ..والفرق الجوهري بين هذه وتلك أن وجدي يقضي أيام انتظاره في الحبس علي ذمة قضايا واضحة .. وبالقانون ..

• المضحك والمبكي أن ياسر عرمان برفقة مجموعة من الإنتهازيين يقودون حملة لاطلاق سراح وجدي صالح تحت عنوان كلنا وجدي .. وبلا حياء سيتحدثون في ندوة يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 بطيبة برس ..هل تصدق أن عنوان الندوة (الاستهداف غير القانوني للمعتقلين) ..

• وكأن وجدي صالح ومجموعة الأرجوزات في لجنة التمكين المبادة كانوا يراعون القانون في استهداف ضحاياهم في السجون والمعتقلات !!

• بالمناسبة .. لماذا لايواصل عرمان مشاوراته مع الدعم السريع لتعزيز مبادرة إطلاق سراح وجدي صالح بالضمان؟!

• مجرد سؤال !!

عبد الماجد عبد الحميد

