حقاً .. إنها دنيا كرة القدم ..دوّارة !!





• قبل أيام من بداية عرس المونديال بقطر ، خطف النجم العالمي كريستيانو رونالدو الأضواء من تفاصيل وحكايات بداية وصول الفرق المشاركة في النهائيات بالدوحة ..رونالدو تحدث في حوار ناري مع الصحفي الإنجليزي الأشهر موريس مورجان وفتح النار علي كل الجبهات ..تصريحات الدون ملأت الدنيا وشغلت محبي كرة القدم بطول وعرض الكرة الأرضية ..

• قبل لقاء السعودية والأرجنتين ظهر اليوم ، كانت كل أنظار وعشاق كرة القدم تتنظر ماسيفعله ميسي بدفاع الأخضر السعودي ..قلت لأحد الأصدقاء عندما سألني عن الفريق الذي أشجعه ..قلت له: لا إله إلا الله في قلبي ووجداني ..سأشجع ميسي !!

• عقب نهاية المباراة التاريخية بين السعودية وراقصي التانجو تم تركيز كل أضواء الإعلام العالمي علي المفاجأة المدوية التي فجرها السعوديون علي أرضية ملعب لوسيل بالدوحة ..

• من يصدق أن خبرفوز السعودية طغي علي خبر فسخ عقد رونالدو مع مانشيستر يونايتد بالتراضي ..الآن كريستيانو رونالدو بلا فريق !!

• والمفاجأة التي بات العالم يترقبها أن تغادر الأرجنتين من الدور الأول لنهائيات كأس العالم ويتجمد بذلك حلم ليونيل ميسي في الفوز بكأس العالم لنسخة2022 ليكون بذلك أفضل لاعب في كرة القدم علي مر العصور ..

• من يصدق أن كريستيانو رونالدو بلا فريق .. ومن يصدق أن ميسي في طريقه إلي الخروج من نافذة مونديال قطر2022.

• إنها حقاً دنيا كرة القدم !!

عبد الماجد عبد الحميد