أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022م
صحيفة الانتباهة
الإعلان بالدوائر الشرطية يعرقل مثول”حميدتي” كشاهد ضدّ البشير
البرهان: لم نوقّع اتّفاقًا ثنائيًا مع أيّ جهة
ضبط شبكة”تزوّر” المستندات والدفاتر الضريبية
محمد الفكي: إزالة التمكين عائدة لتفكيك تمكين”الإسلاميين”
وفاة”30″ طفلاً بسوء التغذية بالقضارف وإصابة”21982″ آخرين
صحيفة اليوم التالي
جعفر الميرغني رئيسًا للكتلة الديمقراطية
عرمان: المناخ لا يبشّر بحلّ سياسي
حكومة الخرطوم: ترتيبات لزيادة أسواق البيع
عادل خلف الله: لا صحة لإجازة مركزيّ التغيير للاتّفاق الإطاري
الخارجية تتسلّم شكوى ضدّ السفارة التركية
صحيفة الحراك السياسي
الشيوعي: التسوية في صالح الرأسمالية الطفيلية
قوى التغيير: توقيع الاتّفاق الإطاري الأسبوع القادم
محمد الفكي: لجنة التفكيك عائدة لتفكيك الإسلاميين
محامو دارفور تدين أحداث”أم شلحة” بمحلية النهود
ياسر عرمان: قضية حبس”وجدي صالح” لا علاقة لها بالقانون
باج نيوز