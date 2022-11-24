



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

الإعلان بالدوائر الشرطية يعرقل مثول”حميدتي” كشاهد ضدّ البشير

البرهان: لم نوقّع اتّفاقًا ثنائيًا مع أيّ جهة

ضبط شبكة”تزوّر” المستندات والدفاتر الضريبية

محمد الفكي: إزالة التمكين عائدة لتفكيك تمكين”الإسلاميين”

وفاة”30″ طفلاً بسوء التغذية بالقضارف وإصابة”21982″ آخرين

صحيفة اليوم التالي

جعفر الميرغني رئيسًا للكتلة الديمقراطية

عرمان: المناخ لا يبشّر بحلّ سياسي

حكومة الخرطوم: ترتيبات لزيادة أسواق البيع

عادل خلف الله: لا صحة لإجازة مركزيّ التغيير للاتّفاق الإطاري

الخارجية تتسلّم شكوى ضدّ السفارة التركية

صحيفة الحراك السياسي

الشيوعي: التسوية في صالح الرأسمالية الطفيلية

قوى التغيير: توقيع الاتّفاق الإطاري الأسبوع القادم

محمد الفكي: لجنة التفكيك عائدة لتفكيك الإسلاميين

محامو دارفور تدين أحداث”أم شلحة” بمحلية النهود

ياسر عرمان: قضية حبس”وجدي صالح” لا علاقة لها بالقانون

باج نيوز