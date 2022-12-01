



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

هآرتيس:”الدعم السريع” اشترت تقنية”تحوّل الهواتف إلى جواسيس”

الجاكومي: الحرية والتغيير لا تملك غير المخابرات العالمية

88% متأخرات الديون الخارجية للبلاد

القبض على متهم هارب يتزّعم عصابة نهب مسلّحة بالخرطو

قيادات بالشعبي تدفع بمذكرة لمجلس الأحواب لإعفاء علي الحاج

صحيفة الصيحة

إبراهيم الشيخ: مناوي معاد لكلّ ما يصدر عن الحرية والتغيير

“برنامج أممي” يعلّق نصف مساعدته الغذائية للسودان

مجلس الوزراء يناقش مشروعًا يقلّل قطوعات وفاتورة الكهرباء

قوات سودانية وسعودية تختتم تمرينًا لتأمين الممر البحري

وزراء إيقاد يطالبون بإلغاء تجميد عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي

صحيفة الحراك السياسي

الأمة القومي: اتّفاق جوبا سيقود البلاد للحرب

اجتماع طارئ للمجلس المركزيّ لوضع الترتيبات النهائية حول الاتّفاق الإطاري اليوم الخميس

السفير الأمريكي يؤكّد دعم الإيقاد لمواجهة التحديات في السودان

وضع حجر الأساس لمكتب هيئة البحوث الجيولوجية بالنيل الأبيض

اتّفاق بين الخرطوم وجوبا لفتح المعابر الحدودية

باج نيوز