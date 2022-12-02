



بسم الله الرحمن الرحيم

التيار الإسلامي العريض

الكرامة ( 4 ) ضد العلمانية والعمالة

أرسل الشعب السوداني المعلم بوقفاته الحاشدة المشهودة في مواكب الكرامة السابقة أمام مقر الأمم المتحدة بالخرطوم رسائل قاطعة ترفض الإذعان للمستعمر الذي يرتدي كل يوم عباءة جديدة آخرها إرساله لفولكر الألماني مندوباً للاستعمار الأبيض.

هذا الشعب الأبيّ الباسل رفض الهوان منذ سحيق التاريخ وأرسل رسالة واضحة لكل معتدٍ أثيم وأقرأوا التاريخ جيدا تجدون حشدا من الوقائع تؤكد ما نقول.

و مع استمرار التسريبات في التأكيد على قرب تسوية سياسية وشيكة تقوم على العلمانية المطلقة والجهر بالبعد عن الدين،مع اقصاء وعزل سياسي مقيت، يدعو التيار الاسلامي العريض السودانين كافة الى مواقف اكثر حسما و قوة.

ويؤكد التيار الإسلامي العريض على موقفه الثابت المتجدد من أن الحل للأزمة السودانية المعقدة لن يكون إلا بحوار سوداني سوداني، وأن تاريخ التدخلات الخارجية السابقة في السودان وغيره من الدول المماثلة لم تجلب إلا الخراب والدمار والشواهد على ذلك لا تحتاج إلى تبيان، مع تأكيد ترحيبنا بأدوار الأشقاء والأصدقاء في إطار التسهيل والتوفيق بين الفرقاء دون وصايا أو أجندة استعمارية كما يحدث الآن في السودان.

ان التيار الاسلامي العريض اذ يؤكد على هذه المعاني ،يؤكد على تصديه للمحاولات الخاسرة لفرض العلمانية على هذا الشعب المعتز بدينه، وستلقى تلك المحاولات ذات المصير الذي واجهته المحاولات السابقة.

ويدعو التيار الإسلامي العريض بكافة مكوناته النابعة من عمق هذا الشعب كافة أهل السودان للمشاركة في موكب الكرامة الرابع يوم السبت الثالث من ديسمبر 2022م أمام مكاتب الأمم المتحدة بالخرطوم أوماك في الواحدة ظهرا

الالتزام بالسلوك الحضاري سمة تميّزت بها كل مواكب الكرامة وستستمر بإذن الله.

حسن عبد الحميد..

المتحدث باسم التيار الإسلامي العريض

الثامن من جمادى الأولى 1444 هجرية

الثاني من ديسمبر 2022م