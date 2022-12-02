انس عمر: قسماً قسماً لن نبرحها.. الا بعز النصر ..أونصر الشهادة





دار الخلد والبقاء بعد أن ختمو سيرتهم ومسيرتهم في الدعوة إلى الله راضين مرضيين صابرين محتسبين، لم يُغيرو ولم يبدلو او يتبدلو..ثبتو ثبات الجبال الراسيات حتى ارتقت أرواحهم الي الله في الخالدين..

الدكتور محمد صالح عمر..

الزبير محمد صالح ..

ابراهيم شمس الدين ..

حسن الترابي ..

صادق عبد الله عبد الماجد ..

زين العابدين الركابي ..

التجاني ابوجديري..

موسى حسين ضرار..

سليمان أبكر..

محمد محمد صادق الكاروري..

محمد يوسف محمد..

مجذوب الخليفة احمد..

عبد الوهاب محمد عثمان..

عبد الوهاب الشيخ موسى..

المقلي..

السنجك..

مبارك قسم الله..

منقو اجاك..

احمد الرضى جابر..

بلل..

الاقرع..

الدكتور عبد الإله خوجلي..

حسن سليمان..

عبد الله ميرغني..

اميلس..

إدريس همت سعيداي..

مصطفى ميرغني إدريس..

امين الدولب..

وداعة الله ابراهيم..

عبد الله ويلكم..

حسين دبشك..

صلاح معنويات..

عبيد ختم بدوي..

مختار محمدين..

محمد أبكر صبيرة..

عبد الله جابر..

فضل المرجي الطريفي..

علي عبد الفتاح..

الاغر حبيب الله..

احمد الطيب ابوقرون..

الفيصل عيسى ابو فاطنة..

منير شوراني..

المعز عبادي..

عثمان النجومي..

محمد عبد الله خلف الله اربكان..

علاء الدين حسن زائد..

محمد حسن هيكل..

عوض عمر السماني..

يوسف سيد..

سيف الدين شرفي..

عثمان عمر..

محمد أحمد عمر..

احمد البشير الحسن..

مصطفى الطيب على..

احمد قاسم..

نوري..

هشام عبد الله..

حمدي مصطفى..

مبارك سراج..

محمد علي عبد الله صالح..

الطيب مصطفى عبد الرحمن..

يوسف حامد العالم..

الملة عبد الملك..

عبد السلام سليمان..

موسى علي سليمان..

الفاتح حمزة..

دفع الله الحسين..

هشام فرح..

ابوبكر الأمير..

خالد جويلي..

فوزي عباس..

عثمان احمد علي الشفيع..

المودودي..

الجيلاني بركات..

مبارك القنالي..

مندور المهدي..

محمد عثمان محجوب..

صلاح ونسي..

الشيخ عبد الباسط..

عبد الله حسن احمد..

مأمون تميم..

يسن عمر الإمام..

احمد علي الامام..

فتحي خليل..

ميرغني صالح..

بشير حسن بشير..

الطاهر على الطاهر..

شيخ العاقب..

عبد الرحيم حمدي..

عثمان خالد مضوي..

هجو الإمام..

طارق عبد الحفيظ..

حمدي سليمان..

حماد اسماعيل..

طارق عبد الحفيظ..

حسن الكوز..

عبد الرحيم مكاوي..

امام على الشيخ..

احمد سليمان..

ابراهيم ابوحسنين..

عبد الهادي محمد خير..

يوسف الشنبلي..

ابراهيم هباني..

صديق الشيخ..

الشريف احمد عمر بدر..

عبد الله حسن البشير..

الشيخ الزبير احمد الحسن..

الي آلاف الشهداء الابرار من أبناء السودان..الذين كانو حماة للدين وحراسا للوطن العزيز ترابه وارضه..كلما سمعو هيعة طارو إليها إليهم وارواحهم في جوف طير خضر.. تمرح وتسرح في جنان الخلد..

رسالة من اخوانكم, واخواتكم.. من رفقاء الدرب.. والخنادق..و البنادق..و البارود.. والقضية..

قسماً قسماً لن نبرحها… الا بعز النصر..أونصر الشهادة..والسلام..

أنس عمر