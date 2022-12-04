معتصم محمود يكتب: الهلال والتماسيح.. مباراة الوزن الثقيل





الموج الأزرق

معتصم محمود

الهلال والتماسيح.. مباراة الوزن الثقيل

من جملة (١١) مباراة لم تفز توتي إلا في (٣) مباريات على ود نوباوي، الخيالة وحيدوب.

تعادلت توتي خارج ملعبها مع قمة بورتسودان وفي الخرطوم مع ملوك الشمال.

توتي تعرّضت لنكسة وهي تخسر آخر ثلاث مباريات أمام كوبر، الفرسان والمريخ وقبلها من الشنداوي والشرطة.

جملة نتائج توتي (٣) انتصارات (٣) تعادلات (٥) خسائر.

من عاليه نقول: نسبة فوز توتي في أي مباراة لا يتعدى الـ(٢٧%) ومثل ذلك للتعادل فيما ترتفع نسبة الخسارة لـ(٤٥%)

عليه نقول إن فوز الهلال اليوم مؤكد لا سيما وفريق توتي يشهد انتكاسة غير مسبوقة هو يخسر آخر (٣) مباريات توالياً.

خسائر عريضة بواقع ثلاثية في آخر مباراتين!!

نصف دستة في مباراتين جعلت دفاع توتي في التصنيف الأدنى.

ثاني اسوأ دفاع بالممتاز بـ(١٦) هدفاً بفارق هدف واااحد من الدفاع الأسوأ (كوبر والملوك) المهتزة شباكهما بـ(١٧) هدفاً لكل.

من عاليه نقول: الفرصة مواتية اليوم لهجوم الهلال ليزيد الغلة ويعود لسكة الأربعات وما فوق الأربعات.

الهلال ضم هدافي كوبر (مانو ، خاطر ونزار) وبرغم ذلك أحرزت ثلاثية في شباك توتي.

المريخ صاحب الهجوم الأضعف الذي ظل ينتصر بهدف، انتفض أمام توتي وأحرز ثلاثية.

لا عذر أمام هجوم الهلال اليوم رغم افتقاده لمكابي والغربال الغائبين عن لقاء اليوم والقادم.

الهلال بمن حضر فهناك الشعلة وهناك مانو الذي فك النحس وتوهج في القضارف.

في الهلال لاعبو وسط ودفاع بمكنة هداف.

جارجو أحرز وكذلك اشانتي وفكتور واليوم حوبتك يا رووووفا.

أرقام دفاع توتي المتواضعة لا تنسينا القوة الهجومية لتماسيح النيل.

معدل أهداف توتي من أفضل معدلات الممتاز.

(١٥) هدفا في (١١) مباراة بما يعني ان لتوتي هدفا على الأقل في كل مباراة.

توتي تحرز حتى وهي خاسرة، فقد أحرزت هدفين في شباك كوبر وخسرت بثلاثية.

خطورة توتي ان الأهداف تأت باقدام لاعبي جميع الخطوط .

هداف توتي موسى طه برباعية، والبقية من الوسط والدفاع.

وليد نبقة بثلاثية، محمد الجيلي وصولون بثنائية ثم المصري، محمد حسين ولكل هدف.

شخصياً تابعت مباراة توتي والمريخ وأعتقد أن محمد الجيلي أخطر لاعبي توتي.

اللهم انصر الهلال.

حيُّوا الفريق العالمي/ حيُّوا الهلال رمز الفخار.

كبسولات

الغريب أن شباك توتي الأكثر انفتاحاً للمنافسين رغم أنها تضم أفضل المُدافعين.

على الطرف الشمال المصري لاعب الهلال والمنتخب السابق.

متوسط الدفاع عمر صولون نجم المنتخب السابق.

متوسط الدفاع دوشكا لاعب شباب الهلال السابق ومتوسط دفاع المنتخب الأولمبي.

تشكيلة مثالية، مدافعين على أعلى مستوى.

الرأي عندي أن الخلل ريما يكون في الحارس.

في مباراة المريخ تسبب الحارس في هدفين من ثلاثة.

في ودية المريخ الأخيرة دفع كفاح بالحارس الثاني.

قناعة كفاح بالحارس الأول اهتزت.

نصف دستة من الأهداف في مباراتين كاااااافية لفقدان الثقة في الحارس.

الرأي عندي أن يركز الهلال في التهديف من بعيد.

الحارس الذي رأيته أمام المريخ يسهل الوصول لشباكه.

قاذفات طويلة المدى لا سيّما وكفاح ملك التقفيل.

الفاتح النقر تو.

الهلال والتماسيح مباراة الهجوم والتقفيل.

صحيفة الصيحة