



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

حجز أصول وممتلكات”تاركو”

الميرغني يطيح ابنه الحسن من الحزب

التقييد بالسلاسل الحديدية يجبر القاضي على رفع جلسة محاكمة”توباك”

الاتحادي الأصل يرفض التسوية ويجمّد عضوية الحسن الميرغني

الأمة القومي: تمّت الموافقة على 90% من التعديلات اتي دفع بها العسكر في الاتّفاق الإطاري

صحيفة الحراك السياسي

قتل ونهب مسلّح في شندي

أزمة نقد حادة بالضعين وطلب للمركزيّ بالتدّخل

5 آلاف طفل معاق ذهنيًا بالخرطوم

وجدي صالح يعلن رفضه للتسوية

صحيفة أخبار اليوم :

وسط ترقب داخلي وخارجي: انباء متضاربة بشأن التوقيع علي الاتفاق الإطاري

الافراج عن قيادات لجنة تفكيك التمكين “المجمدة”

الاتحادي الأصل يجمد عضوية الحسن الميرغني

المقاومة تعلن عن مليونية مفاجئة نحو القصر

قاضي المحكمة التجارية يصدر أمراً بحجز كافة واصول وممتلكات تاركو للطيران

صحيفة الوطن:

الميرغني يجمد عضوية نجله الحسن وفصل قيادات بالحزب

لجان المقاومة تعلن عن مليونية اليوم رفضاً للتسوية السياسية

الأمم المتحدة :مخاطر الإحتياجات الغذائية بالسودان كبيرة

اطلاق سراح وجدي صالح وآخرين

صحيفة النيل الدولية:

التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري اليوم

– السودان يؤكد أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي نهائي حول سد “النهضة”

– تصفيد بالأغلال يضطر القاضي لرفع جلسة محاكمة “توباك”

الإتحادي الأصل يجمد عضوية محمد الحسن الميرغني

القبض على صيادين يمنيين داخل المياه الإقليمية

نقل البشير ووزير دفاعه إلى المستشفى

النيلين