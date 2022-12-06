معتصم محمود يكتب: باج نيوز والخبر المدسوس!!!





الموج الأزرق

معتصم محمود

باج نيوز والخبر المدسوس!!!

نفى رئيس الهلال ما أورده موقع (باج نيوز) عن ضلوعه في صفقة الوقود الفاسد.

المتهم في الصفقة موجود بالحبس فلماذا يبحث الموقع المذكور عن متهم آخر؟!

لماذا يبحث عن برئ لإدانته.

صحيحٌ أنّ الموقع المملوك لمُشجِّع المريخ معتصم جعفر، كامل الإحمرار، لكن أين العلاقة الخاصّة بين معتصم وسوباط؟!

لماذا لم يحترم معتصم هذه العلاقة وهو يرمي بريئاً بتُهمة مشينة؟!

لماذا لم يراعِ الدعم الذي قدّمه له سوباط إبان انتخابات الاتحاد العام؟!

في تلك الانتخابات تخلّى سوباط عن هلاليته وعن شداد الذي عينه وقدّم دعمه لمعتصم الذي لم يرد الجميل وها هو يُشوِّه سمعة سوباط عبر الموقع !!

سوباط الذي أنفق بالهلال ملايين الدولارات هل يحتاج للتربُّح من صفقة وقود فاسد؟!

كم هو ربح سفينة الوقود الفاسد حتى يضحي سوباط بسمعته؟!

عموماً رب ضارة نافعة وكما قال الإمام الشافعي (جزى الله الشدائد كل خير.. عرفت بها عدوي من صديقي).

على سوباط أن يحدد علاقته بمالك الموقع الذي يستهدف سمعته.

عليه تحديد علاقته بالموقع وصاحب الموقع ومن ثَمّ بالاتحاد العام.

على سوباط أن يدرك أنه مستهدفٌ من اتحاد عام المريخ.

المخالب الحمراء لن تدعه في حاله طَالما ظَلّ جالساً في كرسي رئاسة الهلال.

ترصُّد المنصات الحمراء لسوباط بدأت من اليوم الأول لتوليه الرئاسة الزرقاء.

زعموا أنه أحمر الهوى!!

كيف يكون أحمر الهوى مَن دفع ملايين الدولارات للأزرق ولم يدفع فلساً للأحمر؟!

هناك فرقٌ كبيرٌ بين الكذب والسذاجة.

عموماً سوباط محروسٌ بدعوات الملايين، فقط عليه تصحيح المسار.

عليه تنظيف مُحيطه من البثور والدمامل الحمراء.

هؤلاء لا عُشرة لهم ولا خُوّة، لا سيّما الطبّال الذي يتواجد على الدوام بمكتب سوباط.

الطبال يُريد أن يصبح مورد بترول.

قال أيه: بعت البيت وعندي 200 ألف دولار وعاوز سفينة بترول!!

قالها لحازم قبل سوباط فسخر حازم وقال له: يا راجل السفينة بـ6 ملايين دولار.

الطبال كتر المحلبية.

كبسولات

فصل العليقي المدير العام للهلال بروف محمود السر.

صحيحٌ أنّ القرار صدر باسم مجلس الهلال لكن الكل يعلم أنّ مجلس الهلال عبارة عن كومبارس.

تقزّم المجلس وبَاتَ العليقي وبس.

بروف السر نال عقوبة شهادته أمام لجنة الانضباط.

غادر البروف لأنه نطق بالحق وأكد وجود تجاوزات في أموال الهلال.

مَن نطق بشهادة الزور بقي وربما تتم ترقيته.. ومن نطق بالحق تم فصله!!

المُضحك أن بيان العليقي زعم ان فصل البروف تم في إطار الهيكلة الإدارية!!

مصدر السخرية أن بروف السر محاضر في الهيكلة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي.

أقالوا محاضر تطوير الإدارة واتوا بضابط متقاعد في إطار التطوير الإداري!!

بااااااالغت يا العليقي.

عموماً ذهب بروف السر لأنّه وقف سدّاً في وجه التغوُّل الإداري على صلاحيات المدير العام والمطلوب مدير عام أي كلام.

مدير عام منزوع الصلاحيات، فهل يقبلها شاكر لنفسه؟!

ننتظر وبعدها نكتب.

صحيفة الصيحة