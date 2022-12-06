م.نصر رضوان يكتب.. البرهان حول الاطاري الى نسخة من مبادرة الجد





قال الرئيس البرهان فى خطابه ما يلى :

العسكر للثكنات ،والاحزاب للانتخابات ، وهذا معناه يا ناس قحت 4 روحوا جهزوا نفسكم للانتخابات ولا تتدخلوا فى شؤون المرحلة الانتقالية .

قال الرئيس البرهان: انه لن يتدخل احد فى شؤون الجيش بأى شكل من الاشكال الا بعد تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبه .

قال البرهان وحميدتى انه لابد من تطبيق اتفاقية سلام جوبا فورا ، وهذا يعنى جبريل واردوا قاعدين فى محلهم .

اخير ختم البرهان خطابه لقوم قحت بقوله : نرجو ان نتقابل للتوقيع على الدستور الانتقالى وليس هو بالتاكيد دستور المحامين الذى ادخل عليه الجيش 90 % من التعديلات قبل التوقيع علي الاطارية ثم العشرة فى المية المتبقية سيدخلها خبراء الدستور من المحايدين الذين هم ضد قحت 5 ومحاموهم .

اذن ما محصلة الاتفاق الاطارى؟

– اثبتت فشل قحت 4 ومن وراءهم فولكر وسفراء امريكا وبريطانيا ومن معهم .

– جعلت ما اطلقت عليهم قناة الحزيرة بمايسمى بلجان المقاومة يخونون قحت 4 ومن معهم من الذين كانوا يحتمون بلجان المقاومة.

– اعادت المشاورات السياسية الى منصة مبادرة الجد والتى ان لم يدخل فيها مؤسسى الاطارية فسينذبهم الشعب ولجان المقاومة .

هناك بعض الاسئلة :

– من هو الذي سيبقى رأس الدولة السودانية حتى نهاية الفترة الانتقالية والذى يعترف به كل العالم ، اهو البرهان ام شخص ستعينه قحت 4؟

– هل احزاب قحت 4 مع الاطاريون سيتمكنون فى الايام القادمة من تعيين رئيس وزراء قادر على تخفيف معاناة الشعب المعيشية وتحقيق مطالب الشعب فى الفترة اللتتقالية ؟

– هل هم قادرون وحدهم على تكوين مفوضية انتخابات تجهز للانتخابات التى ستقام بعد 24 شهر من الان ؟

– هل هم قادرون بمفردهم وبدون وجود الجيش على تكوين مجلس تشريعى انتقالى فى غصون شهر من الان ؟

– هل هم سينصرفون منذ اليوم لاعداد احزابهم للانتخابات التى ستنعقد بعد 24 شهر من الان ؟ وهل هى ستكون انتخابات برلمانية ام رئاسية ام مختلطة .

– هل هم قادرون على تغيير كل القضاة الحاليين واستبدالهم بقضاة يحققون لهم ( العدالة الانتقالية) وفقا لم يحلمون به؟ ام ان فشلهم سيجعل اسر الشهداء تلعنهم ؟

الخلاصة: انا ارى ان قحت 4 اوصلت الشعب الان الى قناعة بانه لا مجال غير تحقيق مايريده الشعب عن طريق مبادرة الشيخ الجد وبالتتسيق مع الجيش كما حدث فى عهد سوار الدهب رحمه الله .

صحيفة الانتباهة