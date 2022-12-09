شاهد بالفيديو.. الناشط الشهير “منذر” ينتقد المغتربين السودانيين بسبب تغيير لهجتهم فور وصولهم لمصر أو السعودية ويؤكد: (بسببكم تدهورت اللهجة السودانية وأصبحت في المؤخرة)





سخر الناشط السوداني الشاب منذر محمد من مواطنيه المغتربين في بعض الدول العربية بسبب اقدامهم على تغيير لهجتهم فور وصولهم أرض المهجر.

وكشف الناشط المعروف خلال حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين عن متابعته لتقرير يتحدث عن اللهجات العربية, وأكد أن الصدمة كانت حاضرة عندما علم من خلال التقرير أن اللهجة السودانية تعد أكثر لهجة مظلومة ولم تأخذ حقها.

وأرجع منذر السبب في ذلك إلى المغتربين السودانيين المقيمين في بعض الدول العربية, وضرب مثالاً بالسودانيين المقيمين في مصر وكيف يحاولون التحدث باللهجة المصرية.

كما أشار في الوقت نفسه إلى أن المواطن المصري لا يغير لهجته حتى لو في أوروبا ولذلك تعد اللهجة المصرية مشهورة بسبب أهلها الذين فرضوا ثقافتهم على العالم.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين