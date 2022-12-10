



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2022م

صحيفة الصيحة:

مونديال قطر .. الأرجنتين تطيح هولندا و تصل مربع الذهب

بيان مهم من الشرطة بشأن المظاهرات

التغيير : العسكريون لم يطلبوا ضمانات بعدم المحاسبة خلال المفاوضات

إحباط تهريب قرود إلى مصر

صحيفة السوداني الالكترونية:

البرهان يثمن مبادرة بن سلمان التنموية والاستثمارية

الأمير محمد بن سلمان يؤكد دعم السعودية للسودان واستقراره

“ريتز كارلتون” الرياض يحتضن لقاء البرهان والسيسي

ترك يلتقي وزير الثروة الحيوانية

ولاية الخرطوم تتسلم الدفعة الأولى من أسطول النظافة

الصين: التعاون في مجال النفط ساهم في تطوير العلاقات مع السودان

منحة ألمانية للسودان بـ (49.5) مليون يورو

السجن (7) سنوات لمتهمين خطفا موبايل سيدة ببري

صحيفة الانتباهة

الحرية والتغيير: تحديد مدّة عامين غير كافية لإنهاء مهام الفترة الانتقالية

بلة الغائب:”البرهان” لن يترك الحكم

الشعبي: سيطلق سراح قياداتنا ولن نركب”سرجًا”

البرهان والسيسي: يجب التوصّل لاتّفاق ملزم حول سدّ النهضة

لجنة الدستور: اتّفاق جوبا لم يكن سلامًا شاملاً

صحيفة الحراك السياسي

غرفة المصدّرين تحذّر من آثار”كارثية” لاستمرار إغلاق الموانئ البحرية

البرهان في قمّة الرياض يدعو إلى تفعيل اتّفاقيات التعاون”العربية ـ الصينية”

مصابو الثورة يعتصمون أمام مجلس الوزراء الأحد

شيبة ضرار يتّجه للانضمام لـ”الكتلة الديمقراطية”

صحيفة نبض السودان:

اصابات جسيمة وسط قوات الشرطة

الحرية والتغيير تبدأ زيارة (3) دول للتبشير بالاتفّاق الإطاري

اعتقال ثوار وايداعهم حراسة القسم الشمالي

مفضل مندوبا للسودان في (اليونيدو)

البرهان.. السودان مستعد لاستضافة مشروع عربي صيني في مجال الغذاء

عرمان.. التجاهل المتعمّد لإضراب المعلّمين إهمال للحاضر والمستقبل

اردول ينتقد الجيش والدعم السريع

البرازيل تودع كأس العالم

اصابات جديدة وسط المتظاهرين في غياب للادانات الدولية

معتقلون في سجن الهدى يبدأون اضرابا عن الطعام

قيادي بـ(قحت) يتحدث عن شجاعة (البرهان)

مجلس التعاون الخليجي: الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي

الرئيس السيسي يعلن دعم مصر للاتفاق الإطاري في السودان

صحفية صينية.. حجم التعاون التجاري مع دول الخليج يتجاوز 32 مليار دولار

صحيفة النيل الدولية:

عدد خاص بكاس العالم بقطر 2022

رحلة كرواتيا تستمر على أنقاض الحلم البرازيلي

حلم المربع الذهبي يداعب أسود الأطلس أمام البرتغال

قمة أوروبية خارج التوقعات بين فرنسا وإنجلترا

نجم الملاكمة عن رونالدو: «مثل البيضة .. مشواره بدأ في الانحدار»

وكالة السودان للأنباء “سونا”:

مشاركة السودان بدء فعاليات القمة العربية الصينية بالرياض

خطاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في القمة العربية الصينية

البرهان قمة الرياض سيكون لها ما بعدها ونتطلع لتنفيذاتفاقيات التعاون

بدء الإجتماع الثنائي بين البرهان ومحمدبن سلمان

البرهان والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف دولياً وإقليمياً

مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية وغرفة تجارة وصناعة ابو ظبي

سفير السودان بالسعودية لقاءات مهمة للبرهان على هامش قمة الرياض

إتفاقية بين وزارة الثروة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية

خبير اقتصادي يدعو الى تحقيق الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي العربي

تدشين التشغيل التجريبي لغربال إتحاد الجمعيات التعاونية بحلفا الجديدة

جاسر:.مشروع الجزيرة مؤهل لتوفير 50%من إحتياجات السودان من القمح

حكومة اقليم دارفور تؤكد العمل من أجل النهوض بالمرأة

الامة القومي بغرب كردفان :الاتفاق السياسي حجر اساس للدولة المدنية

جهود لتوفير مدخلات الإنتاج وتعويض مالي للمزارعين المتأثرين بالأمطار بالجزيرة

فريق عمل التحصيل الإلكتروني بالمالية الاتحادية يختتم زيارته للنيل الأبيض

إجتماع مشترك لبحث قضايا وهموم مستشفي الروصيرص التعليمي

الجزيرة: كلية للتمريض والمختبرات الطبية بأبوقوته بدعم كويتي

وسط دارفور تحتفل بعيد الحصاد القومي بمنطقة أبطا

اتفاق صلح بين السلامات واولاد هيبان بغرب كردفان

والي الخرطوم يدعو للاستفادة من خبرات مبدعي الاذاعة

مفوض العام للعون الانساني يقر بضعف الجهد تجاه ذوي الاعاقه

مخيم لضعاف السمع للاشخاص ذوي الاعاقه بكسلا

ورشة حول التوعية الصحية عن الكلازار بولاية سنار

انطلاق عمليات الحصر والتسجيل للأسر بالقضارف لتوزيع ناموسيات مشبعة

مركز الملك سلمان يدشن المشروع الطبي لزراعة الأعضاء في السودان

مفضل يقدم أوراق أعتماده مندوبا دائما للسودان لدى منظمة اليونيدو

الشباب والرياضة بالخرطوم تؤكد الاهتمام بمفوضية هيئات الشباب

النيلين