



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

مقتل وجرح العشرات في اشتباكات قبلية بغرب كردفان

المحكمة تفتح بلاغًا ضدّ مدير سجن كوبر

الواثق البرير: المرحلة الآن لوضع المعايير ولا ترشيحات لرئيس الوزراء حاليًا

تنسيقية الشرق: لن نوقّع على الاتّفاق الإطاري ضمن كتلة”مبارك الفاضل”

نقص حاد في كوادر التمريض بالخرطوم

صحيفة الحراك السياسي

الشيوعي يطالب بمحاكمة البرهان

مصابو الثورة يعتصمون أمام مجلس الوزراء

الحرية والتغيير: ملتزمون بقيام حكومة كفاءات وطنية

مصرع 30 شخصًا إثر نزاع قبلي دامٍ بغرب كردفان

نائب حاكم دارفور: الاتّفاق الإطاري خطوة إلى الأمام

صحيفة اليوم التالي

خارطة طريق أمريكية لإنجاح التحوّل المدني

مجلس البجا: لم نتحالف مع مبارك ونرفض الإطاري

الكتلة الديموقراطية ترفض”ورش تقييم السلام”

الإدارة: مشروع الجزيرة يواجه تحديات تمويل العروة الشتوية

وزير الصحة: بعض الأدوية المدعومة تهرّب إلى دول الجوار

النيلين