في بريد البرهان.. إرجاع هيئة العمليات بكامل صلاحيتها أمر مهم وعاجل في هذا التوقيت





إرجاع هيئة العمليات بكامل صلاحيتها أمر مهم وعاجل في هذا التوقيت الحرج أصبح المواطن يموت كل ثانية من الخوف علي أسرته وعلي ممتلكاته …

بات نومنا متقطع وقلوبنا في كفنا من كمية الرعب والخوف الموجودة …

كفاية تدجين لجهاز المخابرات وتكبيله كفاية مهزلة ..

أطلق أيديهم ليحافظوا علي ما تبقي من البلد ف والله في هذه الهيئة أولاد بلد ياكلوا النار من أجل حمايته وصون اهله وعرضه …

الآن يالفريق البرهان نحن مستباحين في السهله لكل العصابات والمجرمين والهوانات …

الذين كانوا حريصين علي حل هيئة العمليات وتجريدها وإستلام مقراتها ماذا أستفاد من وجودهم المواطن الغلبان هل وفروا لنا الأمن ؟ هل وفروا لنا الطمأنينة ؟؟ هل أوقفوا الجرائم ؟؟؟

هذا الرجل الذي يعادي هيئة العمليات يحمي نفسه ولا يحمينا نحن المواطنين العزل !!!

نحن الآن يا الفريق البرهان نعيش في كابوس أسود ووصل بنا الحال في البيوت الأب محتار ما بين الخروج لجلب الرزق وما بين الوجود وسط أبناءه تأميناً لهم …

أنقذوا البلد بهيئة العمليات فشلت كل حلولكم …

كفاية ضعف

عائشة الماجدي