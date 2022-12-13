



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

خلافات مكتومة بين”الحرية والتغيير” و”العسكر”

تعزيزات عسكرية تصل غرب كردفان

الشيوعي: “ما عندنا كلام مع الحرية والتغيير وبينا الشارع”

اليونيسيف: قلقون من الإغلاق الوشيك لجميع المدارس في السودان

انقطاع الكهرباء خلال كلمة وزير المالية في تجمع اقتصادي عربي بالخرطوم

صحيفة اليوم التالي

المجلس المركزي: لن نتنازل عن حق قوى الثورة في تشكيل الحكومة

الشيوعي: التسوية محاولة للقفز إلى الانتخابات

في قضية بنك الخرطوم..النيابة تؤكّد سلامة مرابحات”تاركو”

قرار لبنك السودان بحظر التعامل بالأصول الافتراضية

الحوري يناشد المعلمين بضرورة استمرار الدراسة

صحيفة الحراك السياسي

المؤتمر السوداني: أمريكا لعبت أدوارًا مهمّة في سقوط”البشير”

شركات تعدين تستجيب لمطالب المواطنين وتسدّد”المسؤولية المجتمعية”

الجزولي يكشف عن خطورة الترتيبات الجارية

مناهضون لـ”الإطاري”: روسيا مع تسوية سياسية شاملة في السودان

المحكمة تنظر دعوى قضائية ضدّ المدير المالي للبرهان

صحيفة السوداني الالكترونية:

– حركة تمازج تكشف عن مُخطّط لتذويب اتفاق السلام

– “اليونيتامس” تبحث مع “الشعبي” بالفاشر رؤيته حول الاتفاق الإطاري

– الأمة القومي: الدعوة لتوسعة قاعدة الاتفاق الإطاري لا تعني إغراقه بالمسميات

– جعفر الميرغني يحذر القوات النظامية من مواجهات شديدة الخطورة

– الحرية والتغيير تتلقى أكثر من (50) طلباً للتوقيع على الإطاري

– شرطة جنوب كردفان تمتدح دور المواطنين في المحافظة على الأمن

صحيفة النيل الدولية:

– (الاقتصادية العربية) تدعو للاستثمار فى السودان وتحقيق الأمن الغذائي

– تورط مافيا حوثية في انتشار حشيش “النوتيلا” الأفغاني في السودان

– انقطاع الكهرباء أثناء كلمة وزير المالية أمام تجمع اقتصادي عربي بالخرطوم

النيلين