أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022م
صحيفة الانتباهة
خلافات مكتومة بين”الحرية والتغيير” و”العسكر”
تعزيزات عسكرية تصل غرب كردفان
الشيوعي: “ما عندنا كلام مع الحرية والتغيير وبينا الشارع”
اليونيسيف: قلقون من الإغلاق الوشيك لجميع المدارس في السودان
انقطاع الكهرباء خلال كلمة وزير المالية في تجمع اقتصادي عربي بالخرطوم
صحيفة اليوم التالي
المجلس المركزي: لن نتنازل عن حق قوى الثورة في تشكيل الحكومة
الشيوعي: التسوية محاولة للقفز إلى الانتخابات
في قضية بنك الخرطوم..النيابة تؤكّد سلامة مرابحات”تاركو”
قرار لبنك السودان بحظر التعامل بالأصول الافتراضية
الحوري يناشد المعلمين بضرورة استمرار الدراسة
صحيفة الحراك السياسي
المؤتمر السوداني: أمريكا لعبت أدوارًا مهمّة في سقوط”البشير”
شركات تعدين تستجيب لمطالب المواطنين وتسدّد”المسؤولية المجتمعية”
الجزولي يكشف عن خطورة الترتيبات الجارية
مناهضون لـ”الإطاري”: روسيا مع تسوية سياسية شاملة في السودان
المحكمة تنظر دعوى قضائية ضدّ المدير المالي للبرهان
صحيفة السوداني الالكترونية:
– حركة تمازج تكشف عن مُخطّط لتذويب اتفاق السلام
– “اليونيتامس” تبحث مع “الشعبي” بالفاشر رؤيته حول الاتفاق الإطاري
– الأمة القومي: الدعوة لتوسعة قاعدة الاتفاق الإطاري لا تعني إغراقه بالمسميات
– جعفر الميرغني يحذر القوات النظامية من مواجهات شديدة الخطورة
– الحرية والتغيير تتلقى أكثر من (50) طلباً للتوقيع على الإطاري
– شرطة جنوب كردفان تمتدح دور المواطنين في المحافظة على الأمن
صحيفة النيل الدولية:
– (الاقتصادية العربية) تدعو للاستثمار فى السودان وتحقيق الأمن الغذائي
– تورط مافيا حوثية في انتشار حشيش “النوتيلا” الأفغاني في السودان
– انقطاع الكهرباء أثناء كلمة وزير المالية أمام تجمع اقتصادي عربي بالخرطوم
النيلين