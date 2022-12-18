



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

الحرية والتغيير تقرّر نشر الاتّفاق الإطاري رسميًا

استرداد رعاة ومواشي من يدّ مليشيا إثيوبية مسلّحة

البعث السوداني:”مركزي التغيير” وقعّوا مكرّهين لا أبطال على”الإطاري”

“التغيير”: الاتّفاق الإطاري منتهي ولا يمكن فتحه للخوض فيه أو مراجعته

تحرير 11 شخصًا من ضحايا الاتجار بالبشر بالبحر الأحمر

صحيفة الحراك السياسي

الحرية والتغيير: البرهان يشعر بالهزيمة

القضارف تكشف عن ارتّفاع حجم التعديات من الرعاة على المساحات الزراعية

الكشف عن خطة لـ”الحرية والتغيير” تسبق التوقيع النهائي

وحدة وشيكة بين حزبي الأمة”الفدرالي والأمة القومي”

التيار الثوري: سنقاطع العملية السياسية حال عدم تهيئة المناخ

صحيفة اليوم التالي

مسؤول بالصحة: رفض جديد لدفن الجثث مجهولة الهويّة

اتّجاه لحظر المنظمات الوطنية من استيراد الأدوية

اتحاد أصحاب العمل المجمّد يرسم صورة قاتمة لموازنة 2023

مريم الصادق: حريصون لإلحاق مناوي وجبريل بالاتّفاق السياسي

تحرير 11 شخصًا من ضحايا الاتجار بالبشر ببورتسودان

صحيفة الوطن:

– التربية تقاضي عضو بلجنة المعلمين وتتهمه بالتلاعب في الإمتحانات

– تفاصيل لقاء الميرغني والكتلة الديمقراطية

– شيبة ضرار يعاود للتهديد باغلاق الشرق ويمهل الحكومة 48 ساعة

– مريم المهدي تشدد على إلحاق جبريل و مناوي بالتسوية

صحيفة النيل الدولية:

– الموقعون على الاتفاقية الإطارية يناقشون القضايا المؤجلة

– جبريل ابراهيم: مولانا محمد عثمان الميرغني يدعم الانتقال السياسي

– لجنة لتفعيل نظام التأمين الإجتماعي للسودانيين العاملين بالخارج

– تحرير رعاة سودانيين ومواشٍ من يد مليشيا إثيوبية مسلحة

– الأمة الفيدرالي:الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لاستعادة النظام المدني والسلام الشامل

النيلين