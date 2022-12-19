المختصر المفيد. م.نصر رضوان. وداعا فولكر





نقلا عن معاريف : قال المتحدث باسم قوتيرش : لقد استجابت الامانة العامة للمنظمة وبناءا على طلب من حكومة السودان بتغيير رئيس واعضاء بعثة يونت امس الى السودان, وقال المتحدث ان الأمانة العامة للامم المتحدة قامت بترشيح رؤساء للبعثة منهم برلمانى كويتى سابق ومستشار سعودى سابق فى الديوان الملكى واخر فى الديوان الملكى المغربى وذلك تنفيذا لرغبة حكومة السودان فى ان يكون رئيس بعثة يونت امس عربى مسلم . انتهى الخبر المنقول عن صحيفة معاريف .

بالطبع فاننا لا نثق فى الصحافة الاسرائيلية ولكن ما يعضد كلام معاريف البيان الذى صدر قبل ايام من مكتب الامين العام والذى ابدى فيه خيبة امل قوتيرش فى تقارير فولكر التى يقدمها لمجلس الامن والتى حوت كثير من الاخطاء التى جعلت بعض النخب تشبه بعثة فولكر بما فعله لول بريمير فى العراق حيث ان بعثة فولكر لم تكن من مهامها الدخول فى عملية سياسية حاول فيها فولكر ان يحدد ( من يحكم السودان) وهذا عمل يتعارض مع مبادئ الامم المتحدة نفسها التى تنص على ان كل شعب لابد ان يختار من يحكمه عن طريق انتخابات نزيهة تشرق عليها الامم المتحدة .

نحن كسودانيين وعلى الرغم من ان امر بعثة فولكر مختلف عليها بين مؤيد ومعارض لكننا بدورنا نود ان نشكر الاستاذ فولكر بيرتس على ما قام به من مجهودات من اجل تخقيق الاستقرار فى السودان ونتمنى له التوفيق فى دولة ليست عربية اخرى .

صحيفة الانتباهة