نصر رضوان يكتب.. نامت نواطير الخرطوم عن ثعالبها





ليعلم شعب السودان عموما وشعب الخرطوم بالذات انه لولا فضل الله تعالى وحنكة قيادات الجيش وخبراؤه الاستراتيجيون بالاضافة الى حنكة اساطين فقه الجهاد من الاسلاميين لكانت الخرطوم قد تحولت لحرب اهليه .

ولكن لقد اذهب الله بفضله وحفظه اغلب كيد ( امريكا وتابعتها الامم المتحدة وموظفيها الصهاينة عباد الدولارات من امثال خصيم الرب المزوراتى الالمانى ) ،ولم يبق من كيدهم الا القليل ،وسينتهى ما بقى من كيد عما قريب وستنتهى الفترة الانتقالية على نسق يستحقه شعب السودان ،وستقام انتخابات شورية فى عام 2024 ليختار شعب السودان حاكما مؤمنا فقيها فى علوم الحكم والسياسة الشرعية وعلوم الاقتصاد وعلوم الحرب .

وسيندحر ويختفى الى غير رجعة الشيوعية والقوميون العرب وورثة الاحزاب الاسرية الطائفية وجهاجلة الطرائقيتن وعبادة الربا من رجال الاعمال وغيرهم من المنافقين المستقوين على شعبنا بالسفارات .

سيعود لحماية البلاد ضباك الجيش من قادة حروب توريت ولير وتركاكا والناصر وقيسان وعقيتاى وعقيق ومعهم ساعدهم الايمن من ابناء وبنات الدفاع الشعبى .

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وكالة شمس نيوز الإخبارية – Shms News

خبر قصيدة : في القدس قد نطق الحجر – فيديو للشاعر: خالد ابو العمرين

منذ 8 أعوام

القدس أرض الأنبياء

والقدس حلم الشعراء

والقدس خبز وقمر

في القدس قد نطق الحجر

لا مؤتمر لا مؤتمر .. أنا لا أريد سوى عمر

×××

اضرب تحجرت القلوب ومالها إلا الحجر

اضرب فمن كفيك ينهمر المطر

في ( خان يونس ) في ( بلاطة ) في البوادي والحضر

ولى زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرر

في فتية ( الأنفال ) و ( الشورى ) و ( لقمان ) وحفاظ الزمر

من ( صخرة المعراج ) تنطلق الأوامر والعبر

في المسجد الأقصى وفي ( العمري ) قد نطق الحجر

شاهت وجوه بني النظير تدافعوا نحو الحفر

شاهت وجوه الانتهازيين عباد البشر

اضرب لغزة وحدها بزغ القمر

اضرب فلا استسلام بعد اليوم لا لا مؤتمر

أنا الذي أحبه الحجر

واخوتي في البئر قذفوني وما تركوا أثر

يا أيها المرتد والسمسار والمحتال موعدكم سقر

في القدس قد نطق الحجر

لا مؤتمر لا مؤتمر .. أنا لا أريد سوى عمر

×××

لضابط المهزوم والدجال والطبال والجاسوس في جنح المساء

يتداولون فصول مذبحة تدبج في الخفاء

هجموا على أجفان زيتوني ليقتطفوا زهور الشهداء

جاءوا كأبرهة سواد وجوههم يلد الغباء

هذا زمان قد مضى لن تسرقوا مني اللواء

ستظل رايات الصحابة في يميني كالضياء

للقدس رائحة الإباء .. للقدس طعم الشهداء

والقدس أرض الأنبياء .. والقدس حلم الشهداء

والقدس خبز وقمر

في القدس قد نطق الحجر

لا مؤتمر لا مؤتمر .. أنا لا أريد سوى عمر.

صحيفة الانتباهة