منها تسجيل المكالمات.. أفضل 5 حيل في واتساب عليك تجربتها

أصبح واتساب WhatsApp، جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية لدى من العديد من المستخدمين حول العالم، لأنه يستخدم للتواصل وللكثير من الأشياء بشكل يومي فهو لا يقل أهمية عن الاتصال المباشر، وفي الوقت الحالي يحتوي تطبيق المراسلة على آلاف الميزات غير المرئية على الفور وسيتعين عليك البحث كثيرا في الإعدادات للتعرف عليها.

ولحسن الحظ، هناك بعض الحيل التي تساعد في تحسين تجربة المراسلة الخاصة بك على تطبيق واتساب، وذلك بمساعدة تطبيقات الطرف الثالث، إليك فيما يلي أفضل 5 حيل ونصائح مفيدة لتطبيق واتساب يجب أن تعرفها في عام 2022، وفقا لما ذكره موقع “indiatoday”.

أفضل ٥ حيل في واتساب عليك تجربتها

1. يمكنك إخفاء تواجدك عبر الإنترنت بسهولة من خلال واتساب، وذلك عن طريق تغيير بعض إعدادات الخصوصية بالتطبيق، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى إعدادات التطبيق Settings > ثم الخصوصية Privacy > ثم آخر ظهور ومتصل الآن Last seen and online، انقر على خيار جهات اتصالى باستثناء حتى لا يتمكن جهات الاتصال المحددة، من رؤية حالة اتصالك على التطبيق، ولكن، حتى أنك لن تكون قادرا على رؤية حالة اتصال الأشخاص الآخرين، إذا قمت بتمكين هذه الميزة في الإعدادات، حيث تتيح لك الميزة بشكل أساسي البقاء على الإنترنت دون السماح لأي شخص بمعرفة ذلك.

2. طرح واتساب، مؤخرا القدرة على التراجع عن الرسائل المحذوفة عن طريق الخطأ، الآن، إذا قمت بحذف رسالة عن طريق الخطأ، فستعرض منصة المراسلة نافذة مدتها خمس ثوان لعكسها عن طريق وضع زر تراجع أسفل نافذة الدردشة، ضع في اعتبارك أن هذه الميزة لن تكون مرئية إلا إذا ضغطت على “حذف لدي” يخلصك هذا بشكل أساسي من الإحراج إذا حددت عن طريق الخطأ خيار “الحذف من أجلي” ولكنك تقصد “الحذف للجميع”، هذه الميزة متاحة لجميع المستخدمين على أجهزة أندرويد وآيفون.

3. يمكنك تسجيل الرسائل الصوتية الطويلة على تطبيق واتساب، وفي فترات زمنية مختلفة دون فقدان الرسالة المسجلة، تحتاج فقط إلى الضغط لفترة طويلة على أيقونة الميكروفون، والتي تظهر في كل محادثات واتساب في الجانب الأيمن السفلي من نافذة الدردشة، اضغط مطولاً على أيقونة الميكروفون واضغط لأعلى على أيقونة القفل، وسيبدأ واتساب في تسجيل رسالتك الصوتية مع إظهار مجموعة من الإعدادات، حتي يمكنك إيقاف الرسالة التي تقوم بتسجيلها مؤقتًا باستخدام أيقونة الإيقاف ذات اللون الأحمر، وإذا احتجت إلى الرد على مكالمة وترك التسجيل لبعض الوقت، فلن يتم حذف تسجيلك ويمكنك العودة إلى الدردشة لاحقا للاستمرار في تسجيل رسالتك.

4. يمكن للأشخاص تسجيل مكالمات واتساب الخاصة بهم عن طريق تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية يسمى Cube ACR، وهي متوفر في متجر جوجل بلاي على هواتف أندرويد، كل ما عليك فعله تثبيت التطبيق ومنحه الأذونات الأساسية لتسجيل جميع مكالماتك التي يتم إجراؤها عبر واتساب، وستجد جميع تسجيلات مكالماتك في نفس التطبيق.

5. يمكن للأشخاص الذين يرغبون في استعادة أو قراءة رسائل واتساب المحذوفة القيام بذلك عن طريق تثبيت تطبيق يسمى Get Deleted Messages، المتوفر عبر متجر جوجل بلاي فهو متاح فقط لمستخدمي أندرويد، سيُطلب منك بعد ذلك منح بعض الأذونات للتطبيق، وبعد ذلك ستتمكن من قراءة الرسائل المحذوفة إذا قام أحد الأشخاص بحذف رسالة قام بإرسالها لك، ضع في اعتبارك أن هذا التطبيق سيتطلب إذنك للتشغيل في الخلفية.

صدى البلد