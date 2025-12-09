إيقاف خدمات الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة في قطر بحلول هذا الموعد

ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات بأنه سيتم إيقاف خدمات الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة بحلول 31 ديسمبر 2025 وذلك ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية والجهود المستمرة لتحسين جودة وكفاءة خدمات الاتصالات في دولة قطر ولضمان تقديم شركات الاتصالات لخدمات متقدمة وموثوقة تلبي احتياجات المستهلكين وتطلعاتهم المستقبلية.

ودعت الوزارة لضمان استمرارية خدمات الاتصالات دون انقطاع إلى الترقية إلى تقنيات الجيل الرابع أو الخامس.

وكانت قد أصدرت الهيئة قرارا لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، بعد استشارة مع أصحاب المصلحة، يتضمن أمرا بإيقاف خدمات الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة (IMT-2000) في دولة قطر بحلول 31 ديسمبر 2025.

وبموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات فإن شركتي الاتصالات أريد قطر وفودافون قطر ملزمتان بوقف خدمات الجيل الثالث بحلول الموعد المحدد، وذلك للاستفادة من موارد الطيف الترددي الحالية واستخدامها بالطرق المثلى لدعم وتحسين أداء شبكات الجيل الرابع (G/LTE4) والجيل الخامس (5G).

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تصب في الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات لتحفيز التخلص التدريجي من التكنولوجيات القديمة، كما تتيح لشركتي الاتصالات توجيه استثماراتهما نحو تطوير وتوسيع شبكات الجيل الرابع والخامس، بما يعزز نمو قطاع الاتصالات في دولة قطر، ويعود بالفائدة على كافة الأطراف، ويسهم في تنويع الاقتصاد المحلي، دعما لرؤية قطر الوطنية 2030.

كما قررت هيئة تنظيم الاتصالات حظر استيراد أجهزة الهاتف الجوال التي تدعم تقنيات الجيل الثاني والثالث فقط بشكل فوري، واعتماد الأجهزة المتوافقة مع تقنية الصوت عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE)، التي تستوفي المعايير المطلوبة وتحصل على شهادات اعتماد النوع من الهيئة.

الشرق القطرية