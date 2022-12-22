



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

“ترك”: نافذون في الحكومة يسعون لتقسيم قادة الشرق

سيول تجتاح بورتسودان ووفاة طفل بصاعقة كهربائية

الشيوعي: كلّ الاحتمالات لإنهاء الانقلاب واردة

عرمان: الحركة الإسلامية لن تعود حتى لو”لبس البشير قميص ميسي”

إعلان الأحد عطلة رسمية بالبلاد

صحيفة الحراك السياسي

طلب بتحويل البشير ومدبري انقلاب الإنقاذ لمحاكمة عسكرية

ترك يتهم نافذين بتقسيم الشرق ويطالب بـ”استقلال” الإقليم

الآلية الثلاثية وموقّعو”الإطاري” يناقشان المرحلة الثانية للعملية السياسية

الجبهة الثورية: الجاكومي ليس من الأعضاء المؤسسين

صحيفة اليوم التالي

مستشار وزير المالية: مشروع ميناء أبو عمامة”فرصة ذهبية

“ترك” يتّهم نافذين بتقسيم قادة الشرق

قيادي بالمركزي: إزالة التمكين سترجع بشكلٍ مؤسسي

المنسق القومي لبحوث الدخن: تدني مريع في إنتاج المحصول

السدود تؤكّد الاهتمام بالولايات ذات الهشاشة

صحيفة الوطن:

– “الاتهام” إفادات البشير في محكمة الانقلاب بلا قيمة قانونية

– قرار بنزع الأراضي غير المشيدة بالخرطوم

– مجلس الوزراء يعلن الأحد القادم عطلة رسمية

– ترك:الحرية والتغيير غير مهتمة بقضايا الشرق

صحيفة النيل الدولية:

– الآلية الثلاثية تناقش المرحلة الثانية من “الاتفاق الإطاري”

– السعودية تؤكد موقفها الداعم للأمن والاستقرار في السودان

– «ترك» يتهم نافذين بتقسيم قادة شرق السودان وصناعة مؤيدين لـ «الإطاري»

– هطول أمطار غزيرة تتسبب في وفاة طفل بصاعقة بورتسودان

النيلين