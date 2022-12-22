الرجالة خشم بيوت …!





اعتقد ان مرافعة فخامة الرئيس المعزول (غدرا) عمر البشير يوم امس الاول امام محكمة مدبري انقلاب (٨٩) كان بمثابة (صعقة كهربائية) لكافة المحتوي المحلي بالسودان الجيش ، الحركات ، (كدايس السفارات) الشعب ، البرهان ، الاسلاميين ال …. ال …. وكل حسب فهمه (يفصل ويلبس) . فحالة الانتشاء والفخر والاعتزاز بهذا الرجل وشجاعته باعلانه امام القضاء انه مسؤول مسؤلية كاملة عن تبعات انقلاب (٨٩) مبرئا فى ذات الوقت المدنيين من المشاركة

حديث البشير ….

عن ان الجيش هو الحامي لوحدة الوطن ويجب ان لا يكون بعيدا عن المعترك السياسي وهو ما دعاه للتحرك يوم ذاك ! هى رسالة فى بريد الجيش

الاعتزاز بالجندية والكاكي هى رسالة ايضا ابكت رفقاء السلاح بالامس .

قوله ….

لم نضع حاجزا امنيا بيننا وبين الشعب طيلة الثلاثين عاما الماضية هى ايضا رسالة فى بريد الجيش والشعب و(القحاطة) معا .

اشاراته لعدد قبول طلاب الجامعات قبل وبعد الانقاذ هى رسالة لتنشيط الذاكرة المجتمعية !

تحمل المسؤلية كاملة بفخر واعتزاز هى رسالة فداء وتضحية وايقاف لمسيرة الشيطنة التى ظل اليسار يمارسها وانهاء للوقوف على الرصيف فى بريد الاسلاميين .

عدم توقفه او اشارته لمن يمسكون بزمام الامور وحكم البلاد هذه الايام يفهم منها انها من سواقط الامور التى لا يجب التوقف عندها !

قوله لم آمر بتفتيش منزل الميرغني ايام الانقلاب تقديرا للشريفات ! رسالة للقيم وللبرهان وللنكرة عبد الله سليمان ورفقاءه !

عدم تطرقه ….

للمظلمة الشخصية التى تعرض لها وحرمانه من تشييع والدته وزوجته وشقيقة .

يفهم منها ان الرجل مهموم بما هو اكبر من ذلك وهو بقاء الوطن والاستهداف الذى يتعرض له !

ردود الاقوال الخائبة والخائفة التى تتهم البشير بالكذب (وبدون ذكر اسماء)

تدل على (البلادة) المفرطة فالذين احالونا ليلة الامس الى تسجيل الجزيرة والشيخ الترابي (رحمه الله) واحمد منصور نحيلهم لجملة واحده قالها المشير وهى

(وجهات اخرى)

التى ذكرها عندما اشار لقادة الوحدات الذين تم اختيارهم ممثلين لوحداتهم وجهات اخرى ! (اجيب ليكم فهامة من وين يا حبايبي)

قبل ما انسى :—

اكثر ما اعجبني من نضح (الميديا) البارحة قول شاعر واظنه من شعراء (المربوعات) او المربعات فى قوله …

جيبولو الاسد يديهو كورس رجالة …

وإن داير الهزل يلقاهو عند سندالة ….

كاكي الرجال ما بلبسوه بطالة

يا ترجل عديل يا تبقى زي ناس (هالة) .

صبري العيكورة

صحيفة الانتباهة