إسماعيل حسن يكتب : قولوا بسم الله..





وأبنائي جماهير القمة…. رجاءً قولوا بسم الله قبل دخول مباراة القمة غداً.. وبعد نهايتها البفوز يقول للخاسر (هاردلك).. والخاسر يقول للفائز (قودلك)..

▪️شني هي…؟!

▪️كرة قدم واللاّ حاجة تانية..؟!

▪️لزومها شنو الجوطة والكلام الفارغ المالي بعض القروبات وبعض الأعمدة (السخفية)؟؟!!!

▪️قولوا الهلال خسر… شنو يعني؟… أول واللاّ آخر مرة يخسر ؟!

قولوا المريخ هو الذي خسر، هل ح تقوم القيامة يعني..؟!

▪️غير كده… المباراة ليست على كأس قاعد بره.. إنّما هي مباراة في الدورة الأولى للدوري الممتاز… ولسه باقي دورة كاملة فيها مُباراة قمة تانية في الدورة الثانية.. لذا فإنّ هذه الكتابات الحادّة عن هذه المباراة هنا وهناك، لا يوجد ما يبررها..؟

▪️المصيبة الكبرى أن إعلام الفريقين خاصة إعلام الهلال.. يخطط لإرهاب التحكيم واستدرار تعاطفه.. والخوف كل الخوف من أن ينجح في مُخطّطه.. وتنتهي المباراة بما لا نتمنى من أحداث وشغب..

▪️عموماً مسؤولية إخراج هذه المباراة إلى بَرّ الأمان، تقع على عاتق لجنة التحكيم المركزية، وإذا أرادت أن تنجح فيها، فما عليها إلا أن توكلها لحكم شجاع قوي الشخصية، لا يخاف إلا من خالقه الذي سيسأله يوم الموقف العظيم عن أي قرار ظالم أو فيه مجاملة..

▪️حكم لا يرخي أذنه لصيحات الجماهير المتشنجة.. أو يكترث لما سيكتبه الإعلام عنه في اليوم التالي.

▪️حكم يعي تمام الوعي أنه إمبراطور الملعب، وبالتالي يفرض سطوته على المباراة من أول ثانية حتى نهايتها.

▪️وفي ما يلينا في المريخ.. نناشد الصفوة بأن تكون خير معين للاعبيها بمؤازرة قوية وهتافات لا تتوقف حتى إذا لا قدر الله بكر الهلال بالهدف الأول..

▪️ختاماً.. هذه دعوة لزملائي الحمر والزرق بأن نلطف الأجواء بقدر من نقدر.. بدل هذه الكتابات المقززة التي تصور المباراة وكأنهما حرب بين داحس والغبراء….. والله المُستعان.

▪️وكفى.

صحيفة الصيحة