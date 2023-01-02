



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 2 يناير 2023م

صحيفة الانتباهة

“ترك” يلوّح بإعلان الحرب في شرق السودان

تفلتات أمنية وتوقيف منفلتين ومعتادي إجرام في الخرطوم

إجازة الهيكل الوظيفي لمستشفى الخرطوم و1800 وظيفة اتحادية

مبارك الفاضل يدعو”الأمة القومي” لتجميد عضوية الحزب في الحرية والتغيير

واشنطن: على الأطراف السودانية الانخراط بالحوار سريعًا

صحيفة السوداني

دعوات لفتح بلاغات جنائية ضدّ وزير المالية ومسؤولين بالصحة

ترك يلوّح بإعلان الحرب في شرق السودان

الميرغني يرفض اتفاقات”الغرف المظلمة”

وزير الخارجية الأمريكي: ندعم العملية السياسية في السودان

صحيفة الحراك السياسي

قوى التغيير: البلاد تسير في سكّة الحل

ترك يلوّح بإعلان الحرب في الشرق

الشيوعي: مساومات”قحت” عن التسوية تثير استفزازات الشارع أكثر من استفزازات الانقلابيين

النيلين