أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023م
صحيفة الانتباهة
حميدتي: جهات خطّطت لتغيير نظام الحم في إفريقيا الوسطى من السودان
الحرية والتغيير: توصّلنا إلى لتفاهمات مع”مناوي وجبريل” تمهّد لاتّفاق نهائي
البرهان: منظمات دوليّة وفرّت دعمًا ماليًا تمّ استغلاله لترويج المخدرات وسط الشباب
إحباط محاولة نهب من عصابة مسلّحة لمصنع تعدين بالقضارف
صحيفة الحراك السياسي
الإصلاح الآن: الإسلاميون موجودون في”بيوت القحاتة”
تأجيل جلسة محكمة انقلاب الإنقاذ
قوى حراك ديسمبر: نسعى لولادة واقع سياسي جديد
حميدتي:”الدايرنا يجينا عديل نحن جاهزين
حزب أحرار مايو يؤكّد على قومية وتماسك القوات المسلّحة
صحيفة اليوم التالي
مبادرة مصرية لحلّ الأزمة السياسية بالسودان
المالية: الزيادة في الرسوم مجازة
اجتماع بين النائب العام ومجلس الصحافة حول نيابة المعلوماتية
الأرصاد: نشاط الرياح متوقّع في 6 ولايات
باج نيوز