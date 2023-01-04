



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023م

صحيفة الانتباهة

حميدتي: جهات خطّطت لتغيير نظام الحم في إفريقيا الوسطى من السودان

الحرية والتغيير: توصّلنا إلى لتفاهمات مع”مناوي وجبريل” تمهّد لاتّفاق نهائي

البرهان: منظمات دوليّة وفرّت دعمًا ماليًا تمّ استغلاله لترويج المخدرات وسط الشباب

إحباط محاولة نهب من عصابة مسلّحة لمصنع تعدين بالقضارف

صحيفة الحراك السياسي

الإصلاح الآن: الإسلاميون موجودون في”بيوت القحاتة”

تأجيل جلسة محكمة انقلاب الإنقاذ

قوى حراك ديسمبر: نسعى لولادة واقع سياسي جديد

حميدتي:”الدايرنا يجينا عديل نحن جاهزين

حزب أحرار مايو يؤكّد على قومية وتماسك القوات المسلّحة

صحيفة اليوم التالي

مبادرة مصرية لحلّ الأزمة السياسية بالسودان

المالية: الزيادة في الرسوم مجازة

اجتماع بين النائب العام ومجلس الصحافة حول نيابة المعلوماتية

الأرصاد: نشاط الرياح متوقّع في 6 ولايات

باج نيوز