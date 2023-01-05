صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: أفو .. أفو يا خال !





(مقطع الفيديو) اللافي اليومين الفاتو للسيد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق (الما ركن) حميدتي والذى قالت صحيفة (متاريس) انه ضمن حديثه لفعالية بدارفور من غير ان تسميها وتحدد التاريخ والموقع .

وقبل ان استرسل فيما ذكره (الخال) …

دعني (اووول حاجة) اذكر لكم انطباعي عن السيد حميدتي بعد سماع ومشاهدة هذا المقطع ..

أولاً …

(طلعت) بان السيد حميدتي (حتى الان) لم يحسم امره من موضوع التسوية او لربما (غير او عاوز يغير رايه) وموافقته (الزمان ديك) ما زالت (ماكلا معاهو جمبة خااالس)

طيب (حا) تقول لي الكلام ده جبتو من وين صااح ؟

الخال قال ….

سابقاً ان هذا الاتفاق وقعناه و(كراعنا فى رقبتنا) افو .. افو يا خال ده كلام ده؟

ده كلامه زمان.

(اهاا) بالامس القريب قال …

لو قلنا ليكم مافى تدخل سفارات ومسيرانا كمان (كضبنا) عليكم !

(بسس) اقيف لي هنا يا خال …

أولاً احييك على شجاعتك وطيبة قلبك إنت يااا(الابيض ضميرك)

طيب الجابرك شنو ؟ ما تنفض ايدك منهم ولزوم رفعة الكراع شنو؟ (وكت عارف كده)

افوووو …

فى راجل بحقر ليهو راجل؟

تانياً …

ورطة شنو العاوزين تطلعوا منها من خلال هذا الاتفاق؟

ما لازم نفهم يا جماعة ! إمكن (خالنا) خامنو ساكت والحكاية دى مافى زول برضاها (لخالو)

(خاااصة) ونحن عارفين انو زول بسيط وعلى نياتو !

يا خال ….

انفض ايدك من الجماعة ديل وخليك (حكومة) كما قدرها الله على شعب السودان وابعد بنفسك ورجالك وقريشاتك عن معترك السياسة والجماعة الماسكين ليك العصا والجزرة ديل من ناس بارعين فى تبادل الادوار و(حا) يورطوك

سيجعلون منكم قائداً وبطلاً منقذاً

كلام بس ….

وسيجعلون منكم حميدتي الضكران الخوف الكيزان

هتاف بس ….

وسيجعلون منكم ومعاهم دولة خارجية ! رجل العالم الخارجي والسياسي الذي لا يشق له غبار

وهم عارفين البير وغطاها

كلام بس …..

وسيرشحونكم رئيساً للسودان كما قدموك رئيساً للجنة الاقتصادية وهم يعلمون جيداً مقدراتكم ! ولكنهم يمارسون من خلفكم (عض الشلوفة) وغمزة العين لبعضهم البعض وهم يذرفون الدموع امامكم

و (انتا براااك) يا خال .

قلت جو وبركوا لينا فى الواطة دي) واللا انا غلطان؟

وايضاً هذا ايضاً كلام بس

وسيمدحونكم عبر لسان سفراء الرباعية والثلاثية والاحادية وبعض اقلام الارزقية حتى تصدقهم بأنك الاكفأ والاقوى والاشجع والاسخى فى السودان .

وايضاً هذا كلام ….

وسيؤلبون عليكم منظمات حقوق الانسان ليشهروا فى وجهكم (كرت) فض الاعتصام

هم الان يا خال …..

سرقوا لسانك عندما قلت ندعم الاتفاق وسنضطلع عليه ! نعم استطاعوا ان ينتزعوا تأييدكم قبل ان تتصفحوا صفحاته !

فهل فهمتم مقدار المديح والاطراء الذي ظل يهيله هؤلاء القحاطة على هذا الرجل (الطيب) ! حتى جعلوه يدور فى فلكهم وبذات المفردات

قال (مسيرانا السفارات) و (قال ورطة قال)

وقال مستدركاً ان ذلك تم بارادتنا !

والارادة فى هذا الموقف لا يفهم منها سوى شيئين إما

خوف وإما بيع

والا فالارادة الغالبة هى للشارع ! لا للعساكر ولا للقحاطة

يا خال ….

الم ترثوا عن البشير (حبة) من الرجالة؟ حتى تحدثوننا اليوم وبكل اسف عن تسيير السفارات لكم !

نعم إنك لم تأت بجديد ولكن تأكيد (الانبراشة) هو (انبراشة) فى حد ذاته وليتك سكت كما سكت البرهان عن خبايا الكواليس

آخرتها السفارات !

وعلى الهواء الطلق !

ومن الرجل الثاني فى الدولة؟

رحم الله الاستاذ الطيب مصطفى رحمة واسعة ان اختاره الله الى جواره قبل ان يرى هذا (الانبطاح) !

تُرى ….

هل كانت ستكفيه (وا حر قلباه) وان صدع بها بعدد الرمال والحصى ان شهد معنا هذه الايام؟

ويحدثوننا عن دولة مدنية قادمة ونائب (يهز و يرز) يحدثنا عن تدخل السفارات فى شأننا !

فماذا تنتظرون ايها السودانيون؟

افشلوا واجهضوا هذا الاتفاق بكل السبل السلمية المتاحة بعد ان سمعتموها من (خالكم)

قبل ما انسى :-

العم (فولكر) نقل عنه بعد تهنئته للشعب السوداني بعيد الاستقلال ال (٦٧) قوله ان الحالة السياسية السودانية

(معقدة جداً) ….!!

معقول يا (اونكل) ؟

بعد اربع سنوات (يا دااااب) فهمت ان السودان ليس اليمن ولا سوريا ولا ليبيا !

والله يا مولانا …

ياهو ده الفى السوق

ولسه (إنتا) شفت حاجة ؟

(الويكاب) لسه ما لايقو !

صحيفة الانتباهة