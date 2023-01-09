مياه بورسودان ووزارت الرى والحكم الاتحادى والمالية ومجلس السيادة





نحن مهندسون مدنيون ظللنا نعمل خارج السودان وتابعنا النهضة التى حدثت فى الدول المشاطئة للبحر الاحمر وموانئها البحرية ومدنها التى هى اصغر واقل اهمية استراتيجية من مدينة بورسودان وميناءها .

كلما عدنا فى العطلة السنوية لمدينة بورسودان وجدنا ازمات المياه تتزايد عاما بعد عام وبعد اتصالاتنا بالاخوة المهندسين الحكوميين فى بورسودان وفى الوزارات المعنية فى الخرطوم ،وجدنا ان ازمة الميه هى ازمة ناتجه عن سؤ ادارة نسبة لعدم تفهم الولاة الذين تعاقبوا على ولاية البحر الاحمر بعد ثورة ديسمبر ،عدم تفهمم للمشكلةمن وجهة نظرنا الهندسية بل ورفض الواليين الحاليين للولاية للسماع لاى حلول هندسية حاولنا تطبيقها بواسطة مهندسين خبراء عادوا من الإغتراب ووجدوا حلولا اسعافية ومتوسطة المدى واخرى مستديمة ،وحاولنا عرضها فى ورشة عمل اقترحنا ان تقام فى مدينة بورسودان فى شهر ديسمبر الماضى, ولكننا وجدنا ممانعة من ولاة الولاية ( الاثنين الظاهر منهم والمخفى) مع العلم باننا افهمنا اولئك الولاة باننا متطوعون نريد فقط ان نجمع ما فى ايدى المهندسين العاملين فى بورسودان ونتفاهم معهم من واقع خبراتنا فى مجالات التحلية وحصاد المياه وتنفيذ شبكات مياه المدن، الا اننا للاسف وحدنا ممانعة من الوالى بل وتهديد لنا بفتح بلاغات ضدنا باعتبار اننا تدخلنا فيما لا يعنينيا مع اننا من ابناء بورسودان ومرت اكثر من خمس سنوات لم ادخل مياه الشرب الى منازل اهلنا فى احياء ترانسيت وغيرها مما اضطر اهلنا لحفر ابار سطحية للحصول على مياه قلبلة الملوحة وكان ذلك سببا طبعا فى ظهور الباعوض الناقل للملاريا والكنكشة والحميات الاخرى الناتجة ايضا عن تخزين المياه فى جركانات وخزانات ارضية فى كل بيت بالاضافة الى نقل المياه بطرق غير صحية بعربات الكارو والتوك توك والتناكر .

لقد اعددنا اوراق ودراسات كنا بصدد طرحها فى ورشة عمل فى بورسودان فى يومين من ايام شهر ديسمبر الماضى او يناير الجارى ولكننا وجدنا رفضا من ولاة الولاية مع ان اوراقنا تلك كانت تحتوى على حل اسعافى يتم تنفيذه بما هو متوفر لدى الولاية حاليا من امكانيات وبدون دعم من اى جهة مركزية او خارجية ويتم ذلك فقط عن طريق حسن تدبير تتفيذ المشاريع الجارى تتفيذها الان ولكن لعدم وجود مسئول فى وزارة البنية التحتية بالولاية يقوم برفع تقارير للوالى ولضعف ادارة هيئة مياه الشرب بالولاية وعدم وجود مهندسين فى الهيئة كانت وما زالت ازمة مياه الشرب تتفاقم فى مدينة بورسوان وستظل كذلك ان لم يتم اعادة هيكلة وزارة البنية التحتية بوزارة البحر الاحمر وكذاك هيكلة هيئة مياه الشرب .

من المعلوم ان هناك قرض من البنك الافريقى تم اعتماده لحل مشكلة مياه بورسودان بناءا على دراسة علمية قامت بها شركة استشارية بريطانية ولكن نسبة لسؤ ادارة اموال ذلك القرض قام البنك الافريقى بتعليق القرض لعدم تتفيذ اى من من المنشأت التى قام بتجهيز اوراق عطاءاتها المستشار الكورى المعين على ذلك القرض وذلك امر غريب وعندما استفسرنا عن سبب عدم طرح العطاءات للمقولين العالميين لتنفيذ تلك المشاريع رفض المسئولين عن الادارة الهندسية للقرض فى هيئة مياه الشرب اطلاعنا على الاسباب وقالوا انهم سيقدمون ذلك مكتوبا فى ورشة العمل ولكن كما قلنا مت قبل ان والى الولاية رفض اساسا فكرة اقامة الورشة .

تقدمنا بالخطاب الاتى نصه للسيد والى البحر الاحمر ،ولكنه رفض طلبنا وفيما يلى نص الخطاب :

بسم الله

الرحمن الرحيم .

السبت 24 ديسمبر 2022

من اللجنة الاستشارية التطوعية لوضع خطة تنفيذ حلول لمشكلتى مياه وكهرباء مدينة بورسودان ومدن الساحل .

الى السيد : والى ولاية البحر الاحمر المكلف- حفظه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بعد التدارس مع كل المهتمين بأمر مياة وكهرباء مدينة بورسودان و مدن الساحل ومع اصحاب المبادرات الشعبية والموظفين الحكوميين فى الخرطوم وبورسودان من اهل الصلة بالامر , نود ان نتقدم لسيادتك بطلب وهو ان تدعو سيادتكم لورشة عمل فى الفترة من 28 الى 30 ديسمبرمن هذا الشهر، وذلك بغرض الاتى :

اولا : اختيار الحل الاسعافى الافضل وذلك لتوفير اكبر قدر ممكن من المياه قبل حلول موسم الصيف القادم ( مارس 2023) وذلك من بين الحلول المتاحة الان وهى :

أ- استجلاب وتركيب وتشغيل محطات التحلية التى تم التعاقد عليها مع الشركة الايطالية ومبالغها مدفوعة.

ب- تحسين حصاد المياه فى اربعات وماحولها وسدود اخرى جاهزة .

ج- تفعيل واستئناف العمل فى ما نص عليه بنك التنمية الافريقى.

2 – وضع خطة لحل مستدام لمسكلتى المياة والكهرباء تبدأ الخطة بتشغيل محطة كهرباء سمنز مع تنفيذ محطة تكثيف المياه الملحقة بها وهذه من المقرر ان تنتج الماء والكهربا فى بداية عام 2024 .

3- وضع خطة لتركيب محطة تحلية كبير ة مثل محطة جدة لحل المشكلة نهائيا منذ منتضف عام 2024.

ثانيا :

يقوم السيد والى البحر الاحمر المكلف بتعيين ثلاثة مستشارين مؤقتين للبدء فى طرح عطاءات تنفيذ الحلول الاسعافية فورا .وهم :

مستشار تحلية المياه.

مشتشار شبكات المياه والصرف الصحى .

مسشتار العطاءات والعقود الهندسية وضبط الجودة والتحكم فى التكلفة وادارة المشاريع الهندسية الكبرى .

ثالثا :

تقدم فى الورشة اوراق علمية مختصرة من السادة العاملين بالولاية ثم تقدم اوراق من السادة الخبراء المتطوعين الذي سيحضرون من الخرطوم وساقوم بتحديد اسماؤهم .

– الورقة الأولى يقدمها السيد وزير البنى التحتية بالولاية مع السيد مدير مياه الشرب والصرف الصحى المركزية.

– الورقة الثانية يقدمها الخبراء المتطوعون

رابعا :

– ترفع التوصيات للسيد الوالى المكلف .

– يشرف على تنفيذ التوصيات السادة المستشارين الذين سيقوم بتعينهم السيد الوالى .

اسال الله تعالى التوفيق والسداد .

((كتبه بالتشاور معهم : نصر محمود احمد – مهندس مدنى مستشار محترف . منسق الورشة .))

-اقتراح باسماء المدعويين :

1 – من العاملين بالولاية السادة :

امين عام الحكومة

وزير البنى التحتية.

ممثل وزير المالية

مدير امن الولاية

مدير شرطة الولاية

مدير المياه بالولاية

مدير الكهربا بالولاية

مدير مشروع البنك الافريقى .

مدير المشاريع بهيئة الموانى البحرية .

2- المدعويين من الخرطوم, السادة :

مدير هيية مياه الشرب والصرف الصحى بالمركز

مدير ادارة السدود بوزارة الرى.

مدير ادارة التوليد الحراري بوزارالطاقة.

ممثل وزارة المالية الاتحادية

ممثل وزارة الحكم الاتحادى.

السادة المستشارين المتطوعين و عددهم ثلاثة .

ملحوظة : الامر متروك لسيادة الاخ الوالى لتنقيح ما ورد فى هذا الخطاب .

– ساواصل بعون الله تعالى بيان ما تم بيننا وبين والى ولاية البحر الاحمر بعد ات تقدمنا بالخطاب اعلاه بتاريخ 24 ديسمبر 2022.

صحيفة الانتباهة