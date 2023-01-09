بابكر سلك يكتب: الإدارات والإنقلابات





*لما يسطو إنقلاب عسكري(والعياذ بالله)على السلطة في بلد.

*فأن أول مايقوم به هو فركشة منسوبي العهد القبلو تحت أي مسمى.

*تطهير.

*تهكير .

*صالح عام.

*فائض عمالة .

*حتي ولو أضطر لإلغاء الوظيفة كي يصبح شاغرها فائض وظيفي.

*ثم بعد ذلك يشتغلوا في ده زول ناس فلان وده زولنا وده مامعانا لكن ماضدنا.

*ثم يعملوا على إبادة كل إنجازات العهد القبلهم .

*حتى ولو كانت مفيدة للبلد.

*وحتى بعد الثورات بحصل كدة برضو.

*لأنو الفكرالانقلابي متمدد حتى عند. المدنيين.

*ياخ البرلمان.

*بنتو حكومة مايو.

*وعشان الحق الأدبي.

*عملت السور باعمدة.

*السور دائر مايدور.

*خمسة وعشرين عمود قصير .

*وخمسة أعمدة طويلة .

*وده بقى تاريخ أمة.

*وتاريخ حقبة.

*جينا نحنا بعد إنتفاضة أبريل.

*قطعنا عمود من كل خمسة عمدان طويلة.

*عشان يبقن ستة وعشرين عمود قصير.

*وأربعة أعمدة طويلة.

*رمزية لثورة أبريل التوجت في ستة أبريل.

*وكضب ساي.

*الثورة لم تشيد البرلمان .

*القائمون على الأمر وقتها تعدوا على حق أمة دون وجه حق.

*فمن حق الأجيال القديمة أن تتملك الحقائق الكاملة عن التاريخ الذي سبقها.

*هذا الفهم الإنقلابي.

*هو نفسه الفهم الإداري رياضياً.

*فمجلس إتحاد أو مجلس نادي .

*أول مايفكر فيه.

*هو مسح آثار القبلو.

*لدرجة مجلس النادي ممكن يشطب لاعبين لأن إرتباطهم بالنادي إرتبط بمجلس آخر .

*منتهى الدكتاتورية والتخلف نمارس بها العمل العام .

*ثم نكذب.

*ندعي نصرتنا للمرأة.

*ونعلن ضرورة وجودها إلى جانب أخيها الرجل .

*وبعضنا ينظر إليها من زاوية لاتختلف من نظرت أي جزار للحمة.

*بل ولانخفي عنها تلك النظرة القذرة.

*بل ويمكن أن نشترط عليها شروطاً كي ندعمها إنتخابياً ونضمها لقائمتنا.

*ده سببو الجهل وتلميع ناس لايستحقون إلا أعادت التربية وتغيير السلوك.

*لذا .

*سنظل نتفرج على الآخرين.

*ونفتح خشومنا دهشة.

*طالما يقود العمل الرياضي عندنا مثل هؤلاء.

*ومن أين أتى هؤلاء؟.

*المهم.

*أخبار تسجيلاتنا شنو؟.

*واستراتيجيتنا شنوووو؟.

*وفي موضوع الاستاد عملنا شنووووو؟.

*فنحن من زمن الكاردينال بنسمع بإضاءة الجوهرة الجديدة جات.

*ولانرى إلا ظلاماً دامساً.

*هو الكلام بقروش!

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*كان شفت يا والينا .

*البرد يجينا .

*الحر يجينا .

*الخريف يجينا .

*باعوضتكم مابتخلينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال مرة باعوضة قرصتني في أضاني والله قايلها الناظر.

وإلى لقاء .

سلك

صحيفة الانتباهة