بابكر سلك يكتب: نظرية المؤامرة
*أنباء عن إصابة جديدة للمبدع التش.
*مادايرين نقول عين أصابتو.
*عمل معمول ليهو.
*كتبوهوا الجماعة .
*دايرين نفسر تفسير منطقي .
*ونعود للتاريخ .
*عندما(ظفر) المريخ بالتش.
*أوصى غارزيتو بإرساله للإمارات للتغذية وإعادة البناء الجسدي وتمارين التقوية اللازمة .
*وأذكر أن الرائع جار النبي قطع شوطاً في الموضوع ده
*وفضل إرسال اللاعب .
*ولأننا في المريخ نعمل بنظرية المؤامرة .
*رفضنا فكرة غارزيتو .
*وقلنا ده سمسار داير يبعد الفنان عشان يجيب ماسورة يسمسر فيها .
*ورفضنا تنفيذ الفكرة .
*وضغطنا على غرزة ليشركه.
*للأسف استجاب وأشركة بالبطولة العربية بالأسكندرية .
*قدم لمحة لمحتين .
*أكدت لينا فكرتنا بتاعت المؤامرة.
*ثم .
*(حدس ماحدس).
*ولليوم يدفع الموهبة التمن وندفع نحن التمن ككيان وكذلك المنتخب .
*ولسسسة لم نتخل عن نظرية المؤامرة .
*أيها الناس .
*تغيير الوجوه لايغير في الأمر شيئاً.
*ومجلس المريخ(المنتخب ) أتي بوجوه كتيرة جديدة على المشهد الإداري.
*وده مابيت القصيد.
*بيت القصيد أن يأتي بفكر مختلف ومتقد وممنهج.
*وماحدث في أول إجتماعين من تسريبات.
*يؤكد بأننا غيرنا وجوه فقط ولم نغير سلوك.
*وبالتالي لن نغير منهج.
*ومن ثم ستظهر آفات التكتلات والإنقسامات.
*في وقت بدأت الجماهير فيه بنبذ الشتات والكيمان.
*ونادت بالتسامي على كل الجراحات لأجل كيان يئن.
*وان لم يرتق المجلس (المنتخب) لمستوي الوعي الجماهيري.
*بالتأكيد سنجد أنفسنا مجبرين على قبول إتفاق(إطاري ).
*ووقتها الكل حايقوم فوق.
*أيها الناس.
*نحن في موقف لايتحمل إي خلاف أو إختلاف أو تقاعس.
*و على الجميع إعلان الطوارئ ورفع راية التفاني حتى نخرج من هذا الذي نحن فيه.
*المهم .
*قالوا الجماعة مشوا للاعب جابوا الجمبو.
*دي شتارة شنو دي ياربي؟؟؟.
*وقالوا ميسي رفض عرض الهلال السعودي.
*قالوا ليهو طال عمرج مو وافقت أول ليه تغير رأيك الحين؟؟؟
*قال ليهم دخلت صفحتكم لقيت بطولاتكم صفر.
*قالوا ليهو دخلت غلط يا كابتن.
*مو نحنا .
*دي صفحة هلال تاني.
*أنت كتبت الهلال.
*عشان كدة جالك هلال تاني.
*كملها يا كابتن .
*أكتب الهلال السعودي.
*لاتكتفي بالهلال الس.
*وميسي دخل تاني.
*قال ليك أنبهر لإنجازات الهلال السعودي.
*رجع تاني كتب الهلال الس.
*فضحك حتى بانت زوجته من خلفه تضحك مع التيمان.
*أيها الناس.
*حانستأجرو مفروش.
*بي ناسو.
*أيها الناس.
*إن تنصروا الله ينصركم.
*أها .
*نجي لي شمارات والي الخرتوم.
*كان شفت يا والينا .
*بنقبل من أي دولة أي مبادرة.
*بس مصر ماتبادر لينا.
سلك كهربا .
ننساك كيف والكلب قال ياعمي ماتتدخلشي … فاهم؟
وإلى لقاء.
سلك
صحيفة الانتباهة