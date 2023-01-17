بابكر سلك يكتب: نظرية المؤامرة





*أنباء عن إصابة جديدة للمبدع التش.

*مادايرين نقول عين أصابتو.

*عمل معمول ليهو.

*كتبوهوا الجماعة .

*دايرين نفسر تفسير منطقي .

*ونعود للتاريخ .

*عندما(ظفر) المريخ بالتش.

*أوصى غارزيتو بإرساله للإمارات للتغذية وإعادة البناء الجسدي وتمارين التقوية اللازمة .

*وأذكر أن الرائع جار النبي قطع شوطاً في الموضوع ده

*وفضل إرسال اللاعب .

*ولأننا في المريخ نعمل بنظرية المؤامرة .

*رفضنا فكرة غارزيتو .

*وقلنا ده سمسار داير يبعد الفنان عشان يجيب ماسورة يسمسر فيها .

*ورفضنا تنفيذ الفكرة .

*وضغطنا على غرزة ليشركه.

*للأسف استجاب وأشركة بالبطولة العربية بالأسكندرية .

*قدم لمحة لمحتين .

*أكدت لينا فكرتنا بتاعت المؤامرة.

*ثم .

*(حدس ماحدس).

*ولليوم يدفع الموهبة التمن وندفع نحن التمن ككيان وكذلك المنتخب .

*ولسسسة لم نتخل عن نظرية المؤامرة .

*أيها الناس .

*تغيير الوجوه لايغير في الأمر شيئاً.

*ومجلس المريخ(المنتخب ) أتي بوجوه كتيرة جديدة على المشهد الإداري.

*وده مابيت القصيد.

*بيت القصيد أن يأتي بفكر مختلف ومتقد وممنهج.

*وماحدث في أول إجتماعين من تسريبات.

*يؤكد بأننا غيرنا وجوه فقط ولم نغير سلوك.

*وبالتالي لن نغير منهج.

*ومن ثم ستظهر آفات التكتلات والإنقسامات.

*في وقت بدأت الجماهير فيه بنبذ الشتات والكيمان.

*ونادت بالتسامي على كل الجراحات لأجل كيان يئن.

*وان لم يرتق المجلس (المنتخب) لمستوي الوعي الجماهيري.

*بالتأكيد سنجد أنفسنا مجبرين على قبول إتفاق(إطاري ).

*ووقتها الكل حايقوم فوق.

*أيها الناس.

*نحن في موقف لايتحمل إي خلاف أو إختلاف أو تقاعس.

*و على الجميع إعلان الطوارئ ورفع راية التفاني حتى نخرج من هذا الذي نحن فيه.

*المهم .

*قالوا الجماعة مشوا للاعب جابوا الجمبو.

*دي شتارة شنو دي ياربي؟؟؟.

*وقالوا ميسي رفض عرض الهلال السعودي.

*قالوا ليهو طال عمرج مو وافقت أول ليه تغير رأيك الحين؟؟؟

*قال ليهم دخلت صفحتكم لقيت بطولاتكم صفر.

*قالوا ليهو دخلت غلط يا كابتن.

*مو نحنا .

*دي صفحة هلال تاني.

*أنت كتبت الهلال.

*عشان كدة جالك هلال تاني.

*كملها يا كابتن .

*أكتب الهلال السعودي.

*لاتكتفي بالهلال الس.

*وميسي دخل تاني.

*قال ليك أنبهر لإنجازات الهلال السعودي.

*رجع تاني كتب الهلال الس.

*فضحك حتى بانت زوجته من خلفه تضحك مع التيمان.

*أيها الناس.

*حانستأجرو مفروش.

*بي ناسو.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*كان شفت يا والينا .

*بنقبل من أي دولة أي مبادرة.

*بس مصر ماتبادر لينا.

سلك كهربا .

ننساك كيف والكلب قال ياعمي ماتتدخلشي … فاهم؟

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة