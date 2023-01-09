الغالي شقيفات يكتب : إنجازات جديدة للدعم السريع





ظلّت قوات الدعم السريع تقوم بأدوار كبيرة وعظيمة في سبيل أمن الوطن وعزته واستقراره، ويتقاسم قائدها العام برد الشتاء القارس مع مواطنيه، ويقف ميدانياً على الأوضاع بالأرض، ويشرف بنفسه على التكاليف وهو أمر يحمد له.

ومع تنامي المهددات الكبيرة على البلاد، تقوم هذه القوات بواجبها في حفظ الأمن وحماية الحدود ومكافحة الإتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود وتجار المخدرات.

وفي إنجاز جديدٍ، أعلنت أمس قوات الدعم السريع على لسان قائد قطاع شمال دارفور اللواء جدو حمدان أبو نشوك أن قواته جاهزة للتصدي لكل من يتلاعب بأمن واستقرار المواطنين، وقال إنهم يعملون باستمرار لسد جميع الثغرات الأمنية بالولاية، كاشفاً عن مراقبة الحدود وتأمين مداخل ومخارج الولاية، وأبان أن الشبكة الإجرامية التي تم القبض عليها الأحد، هي جُزءٌ من شبكات تعمل في سرقة المركبات، متوعداً بحسم ما تبقى منها.

وأكد أبو نشوك أن قوات الدعم السريع، تعمل بتنسيق وتعاون تام مع قوات الشرطة والأجهزة النظامية الأخرى، من أجل حماية ممتلكات المواطنين ومحاربة كافة أشكال الظواهر السالبة، ومنع الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع بالولاية.

وقد سبق أن كشف اللواء الخير قائد استخبارات الدعم السريع أنّ قواتهم تمكّنت من القبض على 300 كلاش وأربعة دوشكات وخمسة آربجي وعشر عربات كريمات، سلّمتها للجهات المختصة في دنقلا والفاشر، إضافةً إلى كمية من الحبوب، فَضلاً عن محاربة تجارة البشر ومطاردة المُجرمين في الصحراء، وتشهد قاعدة الشفرليت بذلك.

وقد تابعت أيضاً، خبر قبض أسلحة في شمال كردفان، وكذلك لا ننسى القوافل الإغاثية والصحية.

ووفقاً للواء الخير عبد الله إدريس أبو مريدات، قائد الاستخبارات، فإنّ قواتهم تقوم بمهام وطنية كبيرة من أجل الوطن والمواطن، وكان الاتحاد الأوروبي قد أشاد بدور الدعم السريع في مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية وخلايا الإرهاب، وكل هذه الإنجازات موثقة، وكنت حضرت عرضاً لهذه الإنجازات عبر الشاشة وشرح في السبورة الإلكترونية بحضور رئيس الوزراء يومها الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء، فكان عملا منظما وشرحا وافيا، وناقشناهم يومها بتمليكنا مثل هذه الورقة حتى يكتب الإعلام بمعلومات، ولكنهم تماطلوا إلى يومنا هذا، وقلنا لهم المثل السوداني (جوا يساعدوه في دفن أبوه دَسّ المحافير).

عموماً، لا بد من الإشادة بهذه الإنجازات الكبيرة التي تُساهم في استقرار الوطن، وهي تعمل جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات لبناء وتنمية الدولة السودانية بمؤسساتها كافة في العديد من المجالات، وهي شريكٌ فاعلٌ ورافدٌ لمسيرة النهضة الوطنية في بلادنا وتحقيق المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، الذي يعلم أهمية قوات الدعم السريع في كافة المعادلات سلماً وحرباً، ومثل هذه الضبطيّات تسهم في الأمن والاستقرار، و تعظيم سلام مع المزيد من الإنجازات.

صحيفة الصيحة