



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023م

صحيفة الصيحة:

فولكر: ليس هناك سقفُ زمني للعملية السياسية

مصر تدعو الأطراف الدولية لاستئناف مساعداتها الاقتصادية للسودان

حميدتي يبلغ نائب الرئيس الكيني بالمساعي المبذولة للوصول إلى اتّفاق نهائي

محمد الفكي:”إزالة التمكين” الجديدة ستعمل تحت حكومة مدنية ولن نون جزءًا منها

صحيفة الانتباهة

ارتّفاع كبير في معدّلات وفيات مصابي السرطان

أردول: “انتهى زمن الوصاية والكتوف اتلاحقت”

عرمان: لم يكن باستطاعة جبريل إكمال دراسته لولا مجانية التعليم

مصرع ثلاثة ضباط شرطة في حادث مروري بدارفور

صحيفة الحراك السياسي:

المجلس المركزي: الكتلة الديمقراطية لا تستطيع تحريك الشارع

محمد الفكي: سنتعاون مع لجنة التفكيك القادمة

محكمة الفساد تستمع غدًا لشهود الدفاع في قضية اتّهام محمد ساتي بخيانة الأمانة

ضبط 15 قطعة أثرية بحوزة متهم بالخرطوم

لجنة المعلمين تطالب جبريل بالاعتذار وتهدّد بالاعتصام بالمالية

صحيفة أخبار اليوم :

– فولكر يقول العملية السياسية (سودانية خالصة) وبيان للخارجية المصرية

– نقل البصات السفرية من السوق الشعبي ام درمان ومحلية امبدة تعلن عن افتتاحات كبيرة اليوم

– نائب رئيس مجلس السيادة يزور نيروبي ويتلقي نائب الرئيس الكيني

– عاصم البلال الطيب يكتب: مستور امبدة ينكشف اليوم

صحيفة الوطن:

– وجدي صالح: لن نشارك في شرعنة الإنقلاب

– لجنة المعلمين تطالب وزير المالية بالإعتذار

– الشرطة تضبط 15 قطعة أثرية بحوزة مهرب

– وزارة التربية بالخرطوم : لا تعديل للتقويم الدراسي

صحيفة النيل الدولية:

– صحيفة (النيل الدولية) تحتفل بدخول عامها الرابع

– الفكي: المؤسسات القضائية والقانونية شكلت عائقا لأعمال لجنة ازالة التمكين

– فولكر: العملية السياسية التي تجري الآن بالسودان هي سودانية خالصة

– توقعات بإنخفاض درجات الحرارة بالبلاد

النيلين