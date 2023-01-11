



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023م

صحيفة الانتباهة

إحباط محاولة”سطو” على بنك في الخرطوم

تعطيل الدراسة بالخرطوم

خبير اقتصادي: الدولة تحوّلت إلى”عصابة”

مواطنون يعزفون عن شراء الخبز في العاصمة

المؤتمر السوداني: يجب إعطاء إزالة التمكين وضعًا قانونيًا كجهاز دولة تنفيذي

صحيفة الحراك السياسي

خبير دولي يدعو للاستفادة من التجارب المماثلة لتفكيك الأنظمة

الأمم المتحدة ترحّب بإطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان

إسماعيل التاج: لجنة التفكيك ستعود باختصاصات واضحة

العليا توقف قرار البرهان بحلّ النقابات والاتحادات المهنية

تفاصيل محاكمة نظامي بتهمة ترويج المخدّرات

صحيفة اليوم التالي

لجنة المعلمين: الإضراب مستمر في الولايات الأخرى

البجا يشترط منبر تفاوضي جديد للمشاركة في ورش الإطاري

البرهان: السودان حريص على إكمال الربط الكهربائي مع مصر

البصات: ترحيل الموقف إلى”غرب ليبيا” مهدّد لحياة الركاب

اتفاق بين السودان وكينيا على استئناف العلاقات المصرفية

باج نيوز