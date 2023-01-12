



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023م

صحيفة الانتباهة

ترك لـ”البرهان”: “استلم السلطة وأطرد العملاء”

تخفيض كبير بأسعار الوقود

امتلاء مراكز معالجة مدمني المخدّرات والأطباء يلجأون للعلاج بالمنازل

تحسين المعاشات بنسبة 300%

تاور: الحرية والتغيير تحوّلت إلى إقلية في”بركة” أعداء التحوّل الديمقراطي

صحيفة الحراك السياسي

مسؤول سابق بالمركزي: أزمة”عميقة” تواجه البنوك

تخفيض كبير في أسعار الوقود

شبهة فساد تلاحق مسؤولاً بمشروع الجزيرة

السجن المؤبّد لمغتصبي فتاة في شرق النيل

ضبط 1000 حبة ترامادول بموقف الضعين

صحيفة اليوم التالي

إيقاف خدمات التأمين الصحي عن 230 ألف معاشي

مسؤول يطالب بإعلان حالة الطوارئ بسبب المخدّرات

السودان يجدّد شكواه ضدّ مصر في مجلس الأمن بشأن حلايب

وجدي صالح: المبادرة المصرية ستفشل مثل الاتّفاق الإطاري

باج نيوز