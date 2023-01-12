أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023م
صحيفة الانتباهة
ترك لـ”البرهان”: “استلم السلطة وأطرد العملاء”
تخفيض كبير بأسعار الوقود
امتلاء مراكز معالجة مدمني المخدّرات والأطباء يلجأون للعلاج بالمنازل
تحسين المعاشات بنسبة 300%
تاور: الحرية والتغيير تحوّلت إلى إقلية في”بركة” أعداء التحوّل الديمقراطي
صحيفة الحراك السياسي
مسؤول سابق بالمركزي: أزمة”عميقة” تواجه البنوك
تخفيض كبير في أسعار الوقود
شبهة فساد تلاحق مسؤولاً بمشروع الجزيرة
السجن المؤبّد لمغتصبي فتاة في شرق النيل
ضبط 1000 حبة ترامادول بموقف الضعين
صحيفة اليوم التالي
إيقاف خدمات التأمين الصحي عن 230 ألف معاشي
مسؤول يطالب بإعلان حالة الطوارئ بسبب المخدّرات
السودان يجدّد شكواه ضدّ مصر في مجلس الأمن بشأن حلايب
وجدي صالح: المبادرة المصرية ستفشل مثل الاتّفاق الإطاري
باج نيوز