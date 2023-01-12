قال فولكر : فسالناه, فاجاب





(أكد رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس استعداد المجتمع الدولي لاستئناف المساعدات الدولية للسودان ورهن ذلك بتشكيل حكومة مدنية معترف بها.

وقال فولكر: ” المجتمع الدولي كان يساعد السودان قبل انقلاب 25 أكتوبر خاصة في مسألة إزالة الديون وأن مؤتمر باريس كان مهماً في هذا الاطار ” وأضاف الآن المجتمع الدولي مستعد كامل الاستعداد لاستئناف هذه المساعدات لكنه يشترط تشكيل حكومة مدنية معترف بها.

وأشار الى تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي التي أكدا فيها التزامهما بالعودة الى انتقال حقيقي وتشكيل حكومة مدنية للوصول الى الانتخابات وأردف اذا تم ذلك المجتمع سيرد بصورة ايجابية) . انتهى كلام فولكر .

فسالناه : ماذا اعطيتم للشباب بعد سقوط حكومة البشير؟ بينما كنتم تعطونهم الفطور والببسى والشاى وهم معتصمون .

رد فولكر : اعطيناهم المخدرات وحقوق المثليين وحقوق المراة فى النشوز وعلوم رقص الراب ولبس الجنز الممزق وتقليد القردة والخنازير.

ملحوظة : لماذا لم تعط امريكا اى معونة للسودان عقب سقوط حكومة البشير وبداية عهد ديمقراطية حمدوك ولمن دفعت تعويضات قتلى انفجارات المدمرة كول والسفارتين ؟ ولماذا اجبر وزير عدل حمدوك على التوقيع على صفقة القرن مع وزير الخزانة الامريكى ، وكم دفعت لنا امريكا مقابل ذلك؟

صحيفة الانتباهة