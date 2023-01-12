نبارك للسودانيين هذا (الإنبطاح) ….!





خاص ب [الانتباهة] مقطع (الفيديو) المجتز يظهر سفير عربي يتحدث لوسائل اعلام لربما او لمجلس ما و(مايكات) وكالات الانباء تتصدر الطاولة تطل برأسها كل يحدث عن مرجعه والسفير الذى لم تكن دولته جزءا من (الترويكا) يقول …

و ما اريد ان اكتبه هو نقل حرفي وارجو الانتباه لما سيأتي

يقول …..

(يدين اعضاء الرباعية و مجموعة الترويكا اى محاولات لتقويض هذه العملية السياسية التى يقودها السودانيون . او إثارة مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان)

انتهي كلام سعادة السفير حسب المقطع المجتز …

نعم ..

من يقول ذلك ليس سودانيا ولا زعيم حزب إنما سفير دولة كان ينبغي عليه الالتزام بميثاق (روما) المقيد لحدود العمل الدبلوماسي حول العالم .

لن الومه ….

ولا من تحدث باسمهم بل الوم بني جلدتنا من السياسيين الذين يمارسون (خطيئة) الصمت المعيب على تزوير ارادة الوطن باسم قلة من عملاء السفارات واصحاب الاجندة الهدامة !

لن الوم الرباعية والترويكا و(العم) فولكر . بل الوم البرهان وحميدتي و جبريل وعقار ومناوي ومبارك الفاضل والميرغني والجزولي والطيب الجد و زعماء القبائل والعشائر والطرق الصوفية وغيرهم من قادة العمل السياسي والديني والمجتمعي فى بلادنا .

الومهم جميعا …

الوطن يباع وترتهن ارادته ايها الناس !

التمترس خلف الحواسيب والموبايلات لن يوقف المخطط

الشارع

الشارع

ومخاطبة شرفاء العالم

و الاتجاه شرقا ….

هذه الصفقة لن تمر عبر مجلس الامن حتى تنتظرون روسيا والصين لاستخدام حق النقض (الفيتو)

الصفقة مسروق بها لسانكم !

يقولون (التى يقوم بها السودانيون)

من هم السودانيون .. ؟

سلك ، منقة ، البرهان ، حميدتي، كمل عمر ، وبعض ارزقية وعملاء؟ اهؤلاء هم السودانيون الذين يعنيهم المجتمع الدولي؟

اشباه نكرات بلا قواعد شعبية

وتاريخ (معلوم)

وبلا سند جماهيري !

اهؤلاء هم السودانيون (المرضي عنهم) دوليا؟

ايها السودانيون ابشروا ….

فيبدو ان المدافعة وفضح المخطط قد اثمر وآتى اكله فشمروا عن سواعد الجد و المناهضة والمدافعة السلمية لافشال هذا المخطط القذر .

فقد لاحت بشائر النصر من صراخهم و ما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم .

قبل ما انسى :—

سيفهمونها ولو متأخرا ….

ان لا حل الا بحوار سوداني سوداني خالص .

الاربعاء ١١/ يناير ٢٠٢٣م

صحيفة الانتباهة