أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023م





تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

صحيفة السوداني:

البرهان وسلفاكير يتفقان على نشر قوات مشتركة على الحدود

تدني الصادرات والجمارك تعجز عن تحقيق الربط المقرر في الموازنة

تحركات مصرية مكثفة لتسويق مبادرة سياسية في السودان

الطاهر حجر يقف على مقابر جماعية في شمال دارفور

بعد تخفيض الأسعار الخرطوم تفرض (45) جنيهًا كرسوم على جالون الوقود

صحيفة الصيحة:

السفير الأمريكي: المشاركة في ورش”التفكيك” مؤشّر على التمثيل الأكبر للسودانيين في العملية السياسية

قيادي بالتغيير: العملية السياسية مستمرّة ولم نحدّد موعدًا للتوقيع النهائي

الكتلة الديمقراطية: مركزيّ التغيير يستهدف اتّفاق جوبا للسلام

ملايين الأطفال يواجهون سوء التغذية الحاد في “15” دولة بينها السودان

صحيفة الحراك السياسي:

المنسقية العامة: نصف النازحين في المخيمات بدارفور معرّضون للموت

الثروة الحيوانية: فرض 70 رسمًا على رأس الصادر

النطق بالحكم في قضية وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول غدًا

احتشاد مسلّحين قبليين يثير مخاوف بغرب دارفور

صحيفة الانتباهة:

السفير الأمريكي بالخرطوم: أمام المعارضين فرصة للمشاركة في”التسوية”

حركة”الحلو”: ننتظر تشكيل”حكومة أمر واقع” للتفاوض معها

مقتل شخص في سرقة أبقار بكادوقلي

الدقير: الإطاري وثيقة قابلة للتطوير عبر النقد البناء لسدّ النواقص

إحباط محاولة تهريب”239″ شاشة تلفزيونية بالخرطوم

صحيفة الوطن:

ضبط أسلحة وذخائر مهربة بالجزيرة

التربية :تعاملنا مع الإضراب لمصلحة المعلمين

وزارة التجارة تكشف عن تراجع صادرات البلاد

مبارك أردول يدعو لتشكيل لجنة وطنية لمراجعة عمل إزالة التمكين

صحيفة النيل الدولية:

مدرب الهلال يرشح (5) وطنيين وثنائي أجنبي للشطب

المريخ يعسكر بالقاهرة قبل مواجهة الترجي

قرعة المونديال: الهلال يصطدم بالوداد.. وريال مدريد في طريق الأهلي

الكويت تودع بالتعادل مع البحرين و سيناريو درامي يؤهل قطر لنصف نهائي “خليجي 25”

الحبسي: عرض الهلال السعودي لميسي سيكون أضخم من صفقة كريستيانو

الخرطوم: (كوش نيوز)