أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2023م





تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

صحيفة السوداني:

إضراب مرتقب في الهيئة العامة للإرصاد الجوية

نواب جراحة الفم والوجه والفكين يُعلنون عن الدخول في إضراب.. تعرّف على الأسباب

جامعة السودان تقرر استئناف الدراسة ولجنة الطلاب تعتبره حقًا وليس منحة

السكرتارية التنظيمية للمرحلة النهائية للعملية السياسية: قوى الردة والفلول والانقلاب تسعى لحجب النجاح…

والي الخرطوم يقوم بتفتيش المنازل المهجورة بالخرطوم ويُوجِّه أصحابها بتقنين أوضاعها وإلا سيتم التعامل معها وفقاً للقانون

حملة مشتركة توقف 18 متهمًا في شارع النيل وموقف شندي والرياض

البنك الدولي يتنبأ بنمو إيجابي بطيء للاقتصاد السوداني

صحيفة اليوم التالي:

الشيوعي: الإضرابات ليست بعيدة عن رفض”الإطاري”.

الشعبي: لابدّ من عفو في القضايا السياسية.

نبيل أديب: توصيات التمكين انتهاك للقضاء.

تسجيل 11 إصابة بالحصبة في محلية”ود نبدا

اجتماع لقيادات المكاتب التنفيذية للنقابات اليوم

صحيفة الانتباهة:

مصر تصرف النظر عن مقترح جمع الفرقاء السودانيين بالقاهرة.

الحرية والتغيير: النقاش حول معايير رئيس الوزراء لا يزال في إطار محدود.

لجنة لحصر المنازل”المهجورة” في الخرطوم.

وزير الصحة: 8 آلاف مريض يخضعون لغسيل الكلى في البلاد.

عامل درداقة ينهي حياة شرطيين في كوستي

صحيفة الحراك السياسي:

الشيوعي: قوى التغيير لا تستطيع إصلاح الجيش.

لجنة المعلّمين تتوّعد بالإضراب بعد استئناف الدراسة.

المجلس المركزي: ملامح الحكومة المقبلة ستظهر بعد 3 أسابيع.

القبض على صاحب مشتل بشارع المطار يروّج للمخدّرات

صحيفة الوطن:

حركة الحلو: سنتفاوض مع حكومة أمر واقع شرعية

لجنة المعلمين: تعطيل الدراسة إنحناء للعاصفة ومطالبنا مشروعة

خالد عمر: الشارع لا تعبر عنه لجان المقاومة

الصحة تكشف عن إحصائية كبيرة لمرضى الكلى

صحيفة النيل الدولية:

ولاية الخرطوم تواصل حملاتها لمكافحة المخدرات

اليوم النطق بالحكم في ملف وداد بابكر في محكمة جرائم الفساد

نقص ادوية السرطان في السودان

تعديل مرتقب لقوانيين العمل التجاري

عامل درداقة ينهى حياة شرطيين بكوستي

الخرطوم: (كوش نيوز)