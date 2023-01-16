صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: الحركة دي كنا بنعملا .. للديك





اورد موقع [نبأ] الاخباري الخميس الماضي و وفقا لتقارير صحفية لم يسمها ان الفريق البرهان قال لوفد من قوى الحراك الوطني الذين عبروا عن رفضهم للتدخل الخارجي فى شأن البلد

قال لهم إن ….

العملية السياسية التي تجري حاليا الان لن تحل المشكلة ! وان الحوار يجب ان يشمل الجميع . وإن ورش العمل التى تجري حاليا الغرض منها هو اشراك اكبر عدد من القوى السياسية . فى اشارة منه لجماعة (دق الريحة) الذين اشرنا لهم فى مقال سابق

ويفهم منه ايضا …

ان (الفريق) على علم بما جري مؤخرا بقاعة الصداقة !

ولكن البرهان استدرك بحسب موقع (نبأ) بقوله ان …

[الناس ديل استعجلوا عملوا الورش وحدهم والطريقة دي لن تحل مشكلة السودان ] !افوووو …. افو ياريسده كلام شنو يعني ما تقوم به قحت المركزي من الورش والبدل (الماخمج) والتياب اخر موضة طلع عواسة ودق ريحة ساكت؟القحاطة (المواهيم) إن لم يمسكوا الدرب العديل فى هذا الوطن من القانون والمؤسسية ويبطلوا هذا العنتريات الجوفاء فسيلدغوا بغبائهم الف مرة ومن ذات (الجُحُر) . (٢٥) اكتوبر هى تاريخ عابر ولكن ان ظلوا كذلك فستظل مسببات تكرار هذا التاريخ قائمة …وسيظل البرهان …..يمارس معهم ما كنا نفعله ب (الديك) ونحن صغاراوالديك …كان عندما يكثر ازعاجه لنا بالصياح ، نطارده ونمسك بقوائمة ونحركه فى حركة رأسية بسرعة عدة مرات ثم نطلق سراحة …لنكمل المشهد و نستمتع بالمشهدوالمشهد ….هو ترنح (الديك) كما السكران لفترة من الزمن ثم يفيق ويطلق ساقية للريح هاربا .

هذه الحركة …

هى بالضبط ما ظل الفريق البرهان يفعلها بالديك كلما اكثر الصياح وان استبدلنا (الديك) ب (قحت المركزي) فهمنا الحكاية …!

قبل ما انسى :—

ياريس .. ياخي

من الآخر كده (انتا) ناوي علي شنو ؟ك

صحيفة الانتباهة